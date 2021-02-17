Ограничения в связи с коронавирусом в Барнауле 2021: какие действуют и до какого числа

Бизнес просит снять ограничения по времени работы Фото: Олег УКЛАДОВ

Ограничения в связи с коронавирусом в Барнауле 2021 продолжают действовать, также как и во всем Алтайском крае, но послабления в ближайшей перспективе все же могут произойти.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов вышел с предложением снять ковидные ограничения со сферы досуга. Сейчас увеселительным заведениям запрещено пускать гостей после 23 часов. Свою инициативу он направил в адрес губернатора региона Виктор Томенко.

В письме говорится о том, что представители бизнеса уже в огромном количестве обращаются к омбудсмену с просьбой поспособствовать изменению графика работы кафе, баров, ресторанов и иных увеселительных заведений – разрешить посещение с 23.00 до 6.00. По их словам, вторая волна коронавируса ударила по бизнесу еще сильнее, чем первая. Выручка упала в 2-3 раза. Сказывается еще и тот факт, что льготы для бизнеса уже закончили действие, а вот ограничения нет. Все это негативно сказывается на ведении бизнеса.

- В настоящее время в крае уже наблюдается снижение уровня заболеваемости. Число зараженных сегодня гораздо меньше, чем на день введения соответствующих ограничений. На предприятиях региона соблюдаются все установленные санитарные требования, в том числе обеспечивается социальная дистанция между посетителями. Считаю, что в сложившихся условиях при соблюдении всех необходимых мер, вышеуказанное ограничение по временному диапазону уже не актуальным, - говорится в обращении Андрея Осипова.

Просьбу бизнес-омбудсмена прокомментировал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев. Он не исключил возможность пересмотра указа о введении ограничительных мер:

- Уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов обратился к Губернатору Виктору Томенко с просьбой снять ограничения на работу досуговых учреждений. Действительно, антиковидные ограничения вводятся и снимаются указом Губернатора. При этом учитывается эпидемиологическая обстановка в регионе и позиция регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений находится в проработке.

Кроме того, на данный момент в крае продолжает действовать масочный режим, а также ограничения, связанные с обязательным нахождением дома. Так, до 6 марта продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

- Людям старшего поколения необходимо оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией. В период самоизоляции работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности удаленно: достаточно сообщить работодателю по телефону или электронной почте о своем намерении получить больничный, - говорится в заявлении правительства.

Вместе с тем, пенсионерам разрешили прогулки на свежем воздухе. Правда при этом следует обходить стороной места массового скопления людей.

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