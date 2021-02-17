Число вакцинированных от коронавируса в Алтайском крае на 17 февраля 2021: почти 10 тысяч человек

Число вакцинированных от коронавируса в Алтайском крае на 17 февраля 2021

Число вакцинированных от коронавируса человек в Алтайском крае на 17 февраля 2021 года выросло еще почти на тысячу человек.

По данным оперативного штаба региона, так за минувшие сутки второй компонент вакцины получили 978 человек. Теперь их можно считать полностью привитыми. Кроме того, за этот же отчетный период 2 047 человек поставили первую часть вакцины. Так что в процессе формирования иммунитета находятся 22 643 человека.

Отметим, всего в Алтайский край было поставлено 52 342 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак». Из них около 30 тысяч доз доставили с начала февраля. Препарат распределили между медицинскими организациями с учетом количества записавшихся пациентов. Так на конец прошлой неделе в очереди стояли более десяти тысяч человек.

- Новая поставка позволит не только увеличить количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, но и задействовать при вакцинации мобильные ФАПы для работы в удаленных населённых пунктах, - подчеркнули в региональном министерстве здравоохранения.

Пройти иммунизацию может взрослое население (старше 18 лет). В первую очередь в процедурных кабинетах ждут людей из так называемых, групп риска.

- На сегодня в крае у нас не зарегистрировано никаких осложнений, никаких поствакцинальных реакций, никаких исходов, которые повлияли бы на состояние здоровья с ухудшением, – у нас такой информации нет. Самое тяжелое осложнение – это анафилактический шок - это серьезная аллергическая реакция. Те люди, которых мы прививаем сегодня, совершенно спокойно переносят эти прививки, - добавляет главный внештатный врач-эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Добавим, на 17 февраля 2021 года в Алтайском крае число инфицированных составило 41 949 человек (в том числе 2822 ребенка). Выздоровели 37 533 (+163). Скончались от коронавирусной инфекции 2199 пациентов (+12).

Продолжают лечение в ковидных госпиталях полторы тысячи человек с лаботораторно подтвержденным диагнозом и еще 629 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Амбулаторно наблюдаются 27 бессимптомных носителей вируса и 385 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

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