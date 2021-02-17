Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 17 февраля 2021 года составило 41949

Умерло еще 12 человек, все скончались именно от COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 159 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 41949 человек. Из больниц выписалось 163 пациента, умерло 12 человек, все скончались именно от COVID-19.

Как сообщает региональный оперштаб, сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1527 человек. Также там лечатся 629 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На данный момент в крае насчитывается 373 тяжелобольных пациентов, из них 100подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. В ковидных госпиталях остаются свободными 779 коек.

Остальные заболевшие лечатся дома. Из них 27 человек болеют бессимптомно, также долечиваются в условиях стационара на дому 385 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.