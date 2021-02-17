С начала года в Алтайском крае на пожарах погибли более 40 человек

Среди основных причин пожаров – неправильная эксплуатация печного отопления Фото: Олег УКЛАДОВ

За январь и февраль 2021 года на пожарах в Алтайском крае уже погибли 42 человека. Об этом, а также о том, что власти делают для того для того, чтобы снизить число возгораний, во время пресс-конференции 17 февраля рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Александр Макаров.

Пожаров и жертв стало больше

С начала года в Алтайском крае увеличилось число пожаров и количество погибших. За два месяца уже произошло 658 возгораний, за то же время в прошлом году их было 537. На пожарах погибли 42 человека, ранее за тот же период – 28.

– Мы фиксируем серьезный рост по числу пожаров и гибели людей. В процентом соотношении в сравнении с прошлым годом количество пожаров выросло на 22% и на 50% - гибель на них. Значительная часть людей погибли при пожарах в жилом секторе, более 97%. В целом порядка 80% пожаров произошли в жилье, – пояснил Александр Макаров.

Основные причины пожаров – неправильная эксплуатация печного отопления, неосторожное обращение с огнем и электротехнические нарушения. Большая часть возгораний произошло в домах одиноких пенсионеров и людей, которые ведут асоциальный образ жизни.

Пожарный Фото: Олег УКЛАДОВ

– Декабрь прошлого года был достаточно морозный и, конечно же, это тоже осложнило пожарную обстановку. Такая ситуация характерна не только для Алтайского края, – добавил Макаров. – В принципе все регионы Сибири оказались подвержены низким температурам.

Для того, чтобы стабилизировать обстановку сотрудники МЧС, правоохранители и работники соцслужб проводят профилактические рейды и различные мероприятия, на которых рассказывают о правилах пожарной безопасности. Особое внимание уделяют многодетным семьям.

Пожарные извещатели спасают жизни

Начальник регионального управления МЧС добавил, что самые оптимальные средства борьбы с огнем и предупреждения пожаров - огнетушители и различные пожарные извещатели, которые уже доказали свою эффективность. В прошлом году их получили 1835 семей.

15 февраля датчик сработал в одном из домов Алейска и спас жизни семье. На место ЧП оперативно выехали пожарные.

Пожарный извещатель Фото: Олег УКЛАДОВ

– В доме живет многодетная семья, произошло нарушение работы печи, началось возгорание, пошел дым. Родители находились в состоянии алкогольного опьянения, тут же были двое детей 2013 и 2017 годов рождения. Спасатели оперативно вывели людей на улицу, никто не пострадал. Вот стоимость детской и любой другой человеческой жизни - один датчик. Мы активно призываем всех устанавливать их, – подчеркнул Александр Макаров.

Новая техника и экипировка

Добавим, что накануне в Барнауле прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В частности, там сообщили об оснащении подразделений техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой. В 2020 году за счет выделенных бюджетных ассигнований купили мотопомпы с комплектами пожарных рукавов, пожарно-техническое оборудование, современную экипировка и компьютерную технику на общую сумму более 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Там также добавили, на в Алтайском крае есть более 1600 населенных пунктов, из которых более 250 находятся в отдалении. В регионе создают подразделений добровольной пожарной охраны для того, чтобы в случае ЧП возгорание можно было ликвидировать оперативно.

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