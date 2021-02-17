Оттепель в Алтайском крае 17 февраля 2021: синоптики предупреждают о снеге с мокрым дождем

Оттепель в Алтайском крае 17 февраля 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики сообщают, что стоит ждать оттепель в Алтайском крае 17 февраля 2021 года. В среду заметно потеплеет: температура воздуха составит -3...+2 градусов, местами по югу +5...+10 градусов.

Как рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, регион находится в теплом секторе южного циклона, смещающегося на северо-восток Западной Сибири. В связи с этим в регионе температура воздуха заметно повысилась.

Оттепель в Алтайском крае 17 февраля принесет с собой и неприятные сюрпризы, сегодня погода в Алтайском крае испортится. Синоптики предупреждают о том, что в отдельных районах пройдут снег, метели, по югу мокрый снег. Местами гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. В регионе будет дуть северо-западный ветер , 6-11 м/с, местами возможны порывы до 16 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что непогода сохранится и в следующие дни. По данным синоптиков, стоит ждать снегопад в Алтайском крае 18 и 19 февраля 2021 года. При этом температура незначительно понизится.

– В эти дни в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами возможны снег, метели, по югу мокрый снег. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, поэтому автомобилистам следуют быть внимательными, – сказала Людмила Сырых.

Снегопады отступят уже на выходных, 20 и 21 февраля. В регионе на смену южному циклону придет антициклон, установится спокойная и морозная погода.

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