Снегопад в Алтайском крае в феврале 2021: синоптики предупреждают о непогоде

Снегопад в Алтайском крае 18 и 19 февраля 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже на этой неделе в регионе испортится погода. По данным синоптиков, стоит ждать снегопад в Алтайском крае 18 и 19 февраля 2021 года. Об этом рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Сейчас Алтайский край находится в теплом секторе южного циклона, смещающегося на северо-восток Западной Сибири. В связи с этим в регионе заметно потеплело.

В ближайшие дни также будет тепло, но с прохождением атмосферных фронтов 18 и 19 февраля погода испортится – ожидаются обильные снегопады. Вскоре температура воздуха начнет постепенно понижаться.

– Ожидаются неблагоприятные погодные условия, в южных районах возможен снег, его отложения на проводах и ветках деревьях. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, – сказала Людмила Сырых.

На выходных, 20 и 21 февраля, место южного циклона займет антициклон. В Алтайском крае установится спокойная и достаточно холодная погода. В среднем днем в регионе будет -23...-28, местами до -33 градусов, а днем столбик термометра покажет -16…-23 градуса.

Снегопад в Алтайском крае в феврале 2021: правила безопасности

В региональном управлении МЧС напоминают, что в сильную метель и гололед нужно воздержаться от прогулок и дальних поездок.

– Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях метели и гололеда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик. Если выезд все же крайне необходим, возьмите в дорогу запас воды и термос с чаем, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Положите в автомобиль лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно погодным условиям на улице, а не в автомобиле, – сообщили в ведомстве.

Перед поездкой за пределы населенного пункта следует проверить состояние всех систем автомобиля. Во время движения следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

При сильном ветре на улицу лишний раз лучше не выходить без особой необходимости. Если этого не избежать, то следует обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Автомобиль нужно парковать в гараж или оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Кроме того, не стоит забывать, что при потеплении возможен сход снега с крыш зданий. При движении по тротуару нужно быть предельно осторожными. Если вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться и поднимать голову. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, ведь при падении снега козырек сможет защитить.

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