Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 февраля 2021: более 2,8 тысяч заболевших детей

Всего в крае на новую COVID-19 обследовали свыше 1,1 млн человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. С начала пандемии их уже более 41,7 тыс. человек, среди них, в том числе, свыше 2,8 тыс. детей до 17 лет включительно. При этом выздоровевших – свыше 37, 3 тыс, а умерших с COVID-19 – 2187 человек, сообщает оперштаб региона.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1,5 тыс. человек. Кроме того, свыше 600 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 373, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 99. Минздрав края развернул 2935 коек, к кислороду подключены 1942, с ИВЛ – 324.

– Из общего числа заболевших 431 случай – завозной, в том числе 177 – из-за рубежа; 24792 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 41 790 заболевших: 11138 – у больных внебольничной пневмонией, 23205 – у заболевших ОРВИ, в 7447 случаях – бессимптомное течение, – сообщили в оперштабе во вторник.

Кроме того, 26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Всего в крае на новую COVID-19 обследовали свыше 1,1 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 8 тысяч привитых: от коронавируса вакцинируют и в отдаленных районах Алтая

В регион пришла новая крупная партия «Спутника V» (подробнее)