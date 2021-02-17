Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Началась продажа билетов из Барнаула в Крым

Сейчас можно купить билеты от 16,3 тысяч рублей в обе стороны
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий