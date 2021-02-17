Началась продажа билетов из Барнаула в Крым

До конца зимы осталось менее двух недель, а там и лето не за горами. Самое время задуматься о предстоящем отпуске, благо, что авиакомпании объявили о старте продаж билетов на Черноморское побережье.Билеты на летние рейсы в Республику Крым появились в кассах сразу двух авиакомпаний: «Уральские авиалинии» и «Nordwind». Первая открывает летную программу в Симферополь с 1 мая. Для пассажиров будут предоставлены самолеты Airbus А320.- Вылет из Симферополя будет осуществляться по понедельникам и пятницам в 22:30, прилет в Барнаул на следующие сутки в 7:30, - сообщают в барнаульском аэропорту.К морю самолет отправляется в 8.40 утра. Приземление в Симферополе в 10.05. Стоимость билетов по тарифу «туда-обратно» составляет на данный момент от 21 тысячи на человека (для прямых рейсов). На стыковочных можно сэкономить – самый минимальный ценник начинается с 16,3 тысяч рублей. Однако при этом дорога займет гораздо больше времени, а в некоторых случаях даже больше суток. В пакет «промо» входит ручная кладь до 5 кг и одно багажное место весом до 10 кг.«Nordwind» начнет выполнение рейсов с 5 июня. Перевозить пассажиров будут на Boeing 737-800. Схема полетов аналогичная: отправление из Симферополя по понедельникам и пятницам в 23.00, прилет в Барнаул на следующие сутки в 8.15.- Вылет из Барнаула по вторникам и субботам в 9.30, прилет в Симферополь в 10.35, - также добавляют в аэропорту краевой столицы.Предложения этой авиакомпании по тарифу «туда-обратно» начинаются от 17 тысяч рублей на человека. За эту сумму вам можно взять сумку до 10 кг в салон, а также занять одно багажное место до 20 кг. Плюсом будет то, что ряд категорий могут приобрести субсидированные билеты. Правом на скидку могут воспользоваться:- молодые люди в возрасте до 23 лет,- женщины старше 55 лет,- мужчины старше 60 лет,- инвалиды I группы (любого возраста) и один сопровождающий,- сопровождающий ребенка-инвалида,- инвалиды (с детства) II или III группы,- лица, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.Любителей сэкономить придется расстроить: разница в стоимости билетов из Новосибирска почти отличается не значительно. Так в мае улететь в Симферополь прямым рейсом можно от 23 тысяч в обе стороны, на стыковочных можно найти варианты за 13600, но в пути придется потерять от 15 часов до суток. Плюс к этому придется добавить время и стоимость проезда до Толмачево и обратно в Барнаул.Ситуация на июнь еще хуже – прямые рейсы с багажом можно будет приобрести в районе 30 тысяч рублей. Так что если отдых касается путешествия в Крым, то предпочтительнее выбрать рейсы из Барнаула.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Победа» будет летать из БарнаулаАвиакомпания «Победа» расширяет свою летную программу. Пока идут переговоры о 12 направлениях, в том числе из Барнаула в Москву (подробнее)