В Алтайском крае трехлетняя девочка умерла, опрокинув на себя кастрюлю с кипящим бульоном

Через несколько дней от обширных ожогов ребенок скончался в медицинском учреждении. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ребенок опрокинул на себя кастрюлю с бульоном и от полученных ожогов умер в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, все произошло вечером 7 октября в одном из сел Алейского района. Девочка была дома и опрокинула на себя кастрюлю с кипящим бульоном. В итоге ребенок получил термические ожоги всех частей тела.

Через несколько дней от обширных ожогов ребенок скончался в медицинском учреждении.

В настоящее следователи проводят сбор и закрепление доказательств и продолжают расследование уголовного дела.

– Следственное управление СКР по Алтайскому краю в очередной раз напоминает родителям о необходимости внимательного отношения к своим малолетним детям, ведь пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к трагическим последствиям, – резюмировали в ведомстве.

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