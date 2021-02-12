Спортивно-туристическое направление будут продвигать на Алтае

Упор сделают на такие топовые турниры как этап Кубка мира по гребле и ралли "Шелковый путь" Фото: Анна СЕМИНА

Власти Алтайского края благодаря проведению этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и ралли-рейду «Шелковый путь» планируют дать толчок такой отрасли, как коммерческий спортивный туризм.

Уровень Сочи

Речь идет не о «традиционных» алтайских развлечениях как рафтинг, походы, скалолазание и прочее, а о туризме по следам громких спортивных событий. Такое направление давно развивается в других регионах. В Казани, к примеру, где прошла летняя Универсиада и чемпионат мира по футболу, водят экскурсии по стадионам и другим спортивным объектам, показывают олимпийскую деревню. Такая же история широко развивается в Красноярске, который не так давно принял зимнюю Универсиаду. Теперь город не только принимает крупнейшие турниры, но и тысячи туристов. Что уж говорить о Сочи! Этот город во всю пользуется наследием, оставшимся от чемпионатов, гонок, олимпиад и прочего.

На очереди Барнаул и Алтайский край и теперь только от местных чиновников будет зависеть, насколько они смогут продвинуть в народ и распиарить этот бренд. Поводов для гордости в этом году будет предостаточно.

- Спортивный туризм, как подотрасль туризма, существует и очень развит в мире и в части регионов России. И это факт. Но, увы, он пока не существует у нас в крае. А он должен начать появляться, - отвечает во время онлайн-форума на официальном сайте правительства региона министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. - И как раз вот это событие (Кубок мира по гребле, – прим. ред.) плюс первенство России по боксу, ралли «Шелковый путь»... Целая череда событий, которые должны быть магнитом для туризма, для спортивного туризма. Мы только учимся, и выходит это у нас, надо признать, пока плохо. Соревнования в мае, этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, а в повестке туристической - пока тишина. Сами себе ставим двойку. Тем не менее, мы будем пробовать раскачать эту историю так, чтобы к нам приезжали гости. Мы должны научиться быть гостеприимными, чтобы случайный зритель, приехавший к нам, захотел вернуться и захотел посмотреть все новые и новые места Алтайского края. Мы должны быть гостеприимными. Это касается всех.

Продаваться не стыдно

Вместе с этим, раз уж Алтайский край заявляет себя, как место где могут собираться элитные спортсмены – это также повод «подтянуть» спортивную медицину. Наш регион, благодаря его уникальному климату, особенностям рельефа, а также санаторной медицине Белокурихи давно известен, как место, куда можно приехать не только отдохнуть душой и телом, но и параллельно поправить здоровье. Уже несколько лет различные национальные команды проводят здесь летние сборы и это хороший показатель.

- Я считаю, что спортивная медицина, как и спортивный туризм, должна появиться у нас в регионе. И как раз соревнования этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, когда к нам приедет спортивная элита, мы должны соответствовать всем мировым стандартам. Чтобы нам вырастить свою спортивную элиту, мы должны юным спортсменам оказывать специализированную медицинскую помощь. Тут ничего не надо изобретать, надо просто восстановить все то, что было у нас ранее, вернуть утраченное. Самое главное, у нас остались еще специалисты, которые могут заниматься спортивной медициной и готовы ею заниматься. Для нашей отрасли спортивная медицина жизненна необходима, - говорит министр спорта. – Считаю, что мы должны использовать все «изюминки» нашего края. Здесь мы должны, в первую очередь, опираться на доказательную базу, т.е. все надо делать по уму. Поэтому нам надо быть более активными для того, чтобы, в том числе, и со своими курортами, со своими географическими, климатическими особенностями вплетаться в стратегии развития видов спорта и в отрасль спорта в целом, и в отрасль туризма. Мы зачастую недооцениваем сами себя, и это мешает нам, в том числе быть по-современному привлекательными (маркетинг). Не надо стесняться. Надо себя пытаться продать.