Большинство представительниц женской половины Барнаула в этом году решили не нарушать негласную традицию и подарить мужчинам на 23 февраля пену для бритья. Это выяснили эксперты «Авито», также они узнали, чего на самом деле хотят мужчины.Желанные подаркиВсего в опросе приняли участие 2 тыс. россиян, в том числе жители Барнаула. Выяснилось, что большинство мужчин хотели бы получить на 23 февраля гаджеты. Большая часть респондентов признались, что хотят смартфон, смарт-часы, планшет или игровую консоль.После техники в топе мужских желаний часы, качественный алкоголь и спортивные товары. Что касается пены для бритья, то 31% опрошенных барнаульцев вовсе не прочь получить ее в подарок.Оказалось, что 13% барнаульских мужчин обрадовались бы одежде и обуви, причем многие предпочли бы использовать подарочный сертификат, чтобы выбрать вещи по своему усмотрению.Среди респондентов 11% не отказались бы от носков или нижнего белья, еще 11% рассказали, что им приятно было бы получить в подарок ювелирное изделие. Внизу рейтинга желаний книга, поездка за город и домашние животные.Если совершенно не ясно, что подарить мужчине, очевидным кажется вручить деньги. Однако на такое согласен только 1%. Даже тех, кто вообще не хочет никаких подарков, оказалось в два раза больше.Чего ждать мужчинамХоть мужчины и мечтают о гаджетах, многим придется довольствоваться все же пеной для бритья – за нее проголосовали 44% опрошенных женщин.На втором месте среди вариантов подарков у барнаульских женщин – одежда и обувь. Эксперты отмечают, что спрос на мужскую одежду и обувь в городе за последние две недели вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а подарочными сертификатами начали интересоваться на 95% активнее.36% женщин в Барнауле собираются дарить спортивные товары, 22% - носки и нижнее белье, 16% - часы, спрос на них в городе за прошедшие две недели вырос на 46%. Некоторые сказали, что купят мужчине какой-нибудь аксессуар для автомобиля или сделают сюрприз в виде домашней еды.Как показал опрос, абсолютное большинство женщин планируют дарить подарок не дороже 3 тысяч рублей: 39% из них собираются потратить до 1 тыс. рублей, 40% - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Только 3% оказались готовы потратить больше 10 тыс. рублей.Кстати, для тех, кто хочет удивить мужчину и сделать оригинальный подарок, «Комсомолка» сделала подборку идей без пресловутых клише в виде носков и геля для бритья.