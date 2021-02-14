День защитника Отечества: что подарить на 23 февраля мужчинам в Барнауле

Этим подаркам мужчины будут рады не только в День защитника Отечества Фото: Анна Перевощикова

Не за горами главный мужской праздник страны – День защитника Отечества. Одеколоны, носки, гели для бритья – клише, осточертевшее не только мужчинам, но и женщинам. Поэтому каждый год в интернете появляются оригинальные идеи для подарков. Что подарить на 23 февраля мужчинам – в подборке «Комсомолки».

Барнаульский блогер, гид по семейному и детскому досугу в Барнауле Анастасия Балыкова на своей странице в инстаграме предложила своим подписчикам несколько вариантов. Причем этим подаркам мужчины будут рады не только в День защитника Отечества, но и в любой другой праздник:

Ужин в ресторан на двоих

Самый обычный и традиционный вариант, но все равно очень эффектный! Не каждый же день женщина платит за мужчину. Позаботьтесь о бронировании стола заранее, а еще лучше будет, если вы выберете блюда, чтобы не на что не отвлекаться во время празднования.

Изделия из кожи

Близкому человеку можно заказать в подарок кожаный ремень ручной работы с именной гравировкой и личным пожеланием. Такие могут для вас сделать в специальных магазинах, но на изготовление потребуется время. Найти мастера, способного воплотить вашу задумку в реальность, сейчас довольно просто: многие мастерские активно ведут жизнь в инстаграме и других социальных сетях, а некоторые имеют и свои сайты.

Мастер-класс

Сейчас есть довольно много различных мастер-классов. Может, ваш мужчина давно мечтал научиться готовить блюда, как во французских ресторанах, а, может, он желает выковать собственный нож? Предлагаем несколько вариантов:

- Мастер-класс в кузнечной мастерской. Под присмотром опытных кузнецов ваш мужчина сможет выковать нож, ложку или другое изделие;

- Мастер-класс в гончарной школе. Те, кто давно хотел поработать с глиной, смогут сделать свою кружку или тарелку, а может быть и прекрасную вазу. Занятие рассчитано и на новичков, и на тех, кто уже пробовал себя в гончарном деле.

- Мастер-класс по кулинарии. Этот вариант отлично подойдет и для холостяков, мечтающих завоевать сердце дамы, и для семьянина, который любит побаловать родню чем-нибудь вкусненьким.

Сертификат

Еще один незамысловатый вариант – подарить сертификат. Многие недооценивают этот подарок, так как думают, что так человек не почувствует, что дорог вам. Однако в этом случае вы точно не ошибетесь с выбором сюрприза – человек сам купит то, что хочет. Для мужчины отлично подойдет сертификат в рыбацкий или охотничий магазин, а также в магазин инструментов или на одежду, если он следит за модой. Кроме того, сейчас есть сертификаты в барбер-шопы или мужские парикмахерские.

Мужской «букет»

Путь к сердцу мужчины… Ну дальше вы знаете. Конечно, еда, а главное вкусная - то, от чего никогда не откажется представитель сильного пола. Сейчас для мужчин создают целые букеты из продуктов. Тут уж воля вашей фантазии – наполнение зависит от того, что любит мужчина – колбаски, пиво или другой алкоголь, морепродукты, разные закуски. Найти фуд-флористов также можно через интернет или социальные сети, их хватает сейчас даже в небольших городах Алтайского края.

Автомобильные аксессуары

Если ваш мужчина имеет автомобиль, то наверняка ему что-нибудь да нужно для своей «ласточки». Более того, если есть гараж, то можно прикупить что-то и для помещения, может, органайзеры, инструменты. В салоне авто всегда пригодится видеорегистратор, подставка под телефон, футляр для страховки и водительского удостоверения.

«Покатушки»

Полезным подарком для автомобилистов будет билет на зимнее контраварийное или экстремальное вождение. Это система обучения, которая сформировать устойчивые навыки у водителя для выхода из аварийных ситуаций на дороге. Заниматься можно на своем автомобиле или на машине автошколы.

Наконец, помните, что главное в подарке для мужчины – внимание. Удивите своего дорогого человека и тогда точно будьте уверены, что 8 марта он не ограничится гелем для душа или шоколадкой.