- Периодически накрывают эмоции, когда вспоминаю о Галине Александровне. Когда долго работаешь в одной команде с таким человеком, это как потеря родственника, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.Страшная авария произошла в конце января. Министр культуры и ее зам ехали в командировку в Бийск. Внезапно на трассу со второстепенной дороги выехал грузовик, у которого, как говорят, отказали тормоза. Столкновения избежать не удалось. Двое мужчин на передних сидениях не пострадали. Удар пришелся на сидящих сзади - Елену Безрукову и ее зама Галину Кубрину. Министр получила перелом руки, а ее заместитель травмы, которые оказались не совместимы с жизнью – женщина впоследствии скончалась в больнице.На прошлой неделе Елену Безрукову выписали, сейчас она находится на больничном.- Правая рука обездвижена, научилась все делать левой – есть, одеваться, мыть посуду. Писать сложнее, но я это могу делать и правой, кисть в порядке. Играю на гитаре, разминаю пальцы, правда, не боем. Не сказать, что много свободного времени, постоянно с коллегами на телефоне. Читаю, сейчас, например, начала книгу про нашего писателя, краеведа Александра Родионова – ее скоро должны презентовать на фестивале, - говорит Елена Евгеньевна.Голос у министра бодрый, будто снова готова горы свернуть, но признается, что авария сильно на нее повлияла. После выписки нужно было заехать на работу, естественно, поехала на машине – нахлынули воспоминания, начало потряхивать, пальцы впились в сиденье:- Я понимаю, что и в командировки придется ездить. Мне еще предстоит примириться с собой.Читайте также«Сошел с ума будильник». Алтайский министр Елена Безрукова рассказала о дне страшной аварииВ этот день у меня сошел с ума будильник, не отключался почти минуту, как по тревоге. Еле успела в командировку. Такую простую, недалекую, всего лишь в Бийск, как мы говорим «за забором». Такую… поделившую жизнь на до и после (далее)