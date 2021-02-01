«Сошел с ума будильник». Алтайский министр Елена Безрукова рассказала о дне страшной аварии

Елена Безрукова. Фото: из личного архива

31 января прошли похороны заместителя министра культуры Алтайского края Галины Кубриной. Напомним, она погибла в результате ДТП 29 января по пути в Бийск. С ней вместе в машине ехала в командировку глава министерства – Елена Безрукова.

– Столько всего пронеслось в голове за эти дни… Все как во сне. Реальность только то, что я не увижу больше человека, который был всегда, – написала Безрукова в Instagram. Казалось, и будет всегда. Ну а теперь она понадобилась в другом измерении . Надежные люди везде нужны.

В результате аварии Безрукова получила перелом руки, ей предстоит делать операцию. Министр рассказала, что бийскую командировку она чуть не проспала.

– В этот день у меня сошел будильник, не отключался почти минуту, как по тревоге. Еле успела в командировку. Такую простую, недалекую, всего лишь в Бийск, как мы говорим «за забором». Такую… поделившую жизнь на до и после, - пишет она.

Елена Безрукова не смогла присутствовать на похоронах Галины Кубриной, так как пока находится в больнице. Коллеги вспоминают о погибшей как о простом и открытом в общении человеке.

– Когда бы ни обратилась к ней, несмотря на занятость, она всегда отвечала и общалась без спешки, спокойно. Ее уважали за профессионализм, глубокое знание вопросов, которыми она занималась – написала председатель профсоюза работников культуры Алтайского края Лариса Зорина в Facebook.

На момент смерти Галине Кубриной было всего 55 лет.