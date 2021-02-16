Классический бизнес: как алтайский инженер за несколько лет стал владельцем завода

Павел Черемисин со своей командой Фото: Личный архив

Владелец завода «ЭлектроШкаф» Павел Черемисин до 2013 года трудился обычным наёмным работником в одной из многочисленных фирм Алтайского края. Как всего за несколько лет ему удалось пройти путь от рабочего до владельца собственного предприятия, бизнесмен рассказал «Комсомольской правде» на Алтае».

– Расскажите, с чего вы начинали свою предпринимательскую деятельность?

– Начиналось всё с идеи внедрения систем «Умного дома». Я тогда работал по найму в одной из компаний, предложил руководителю реализовать эту идею. Однако он счёл её нерентабельной. Через год-полтора я ушёл в свободное плавание (это был май 2013 года), зарегистрировал свою компанию – разрабатывал проекты, закупал оборудование, искал клиентов и подрядчиков, которые занимались непосредственно монтажом. До начала 2015 года я совмещал свой бизнес и работу по найму. Увы, рынок Алтайского края для такого бизнеса оказался не готов – не хватало клиентов и, соответственно, денег, поэтому пришлось искать новые направления.

Производство Фото: Личный архив

В середине 2015 года мы попробовали такую систему, как промобот. Это – рекламный робот, наверное, единственный в Алтайском крае на тот момент. Представляет из себя робота на колёсах с движущимися руками и головой, с которым можно было общаться. Он оснащался встроенными камерой и микрофоном и мог поддержать какой-то разговор на уровне «Окей, гугл», подсказать, где что лежит в магазине, проконсультировать по каким-то вопросам и даже рассказать анекдот. Таких роботов собирают в Перми, выпущено уже несколько поколений. Маркетинговые агентства промоботом заинтересовались, мы начали с ними работать, но, опять же, серьёзных денег это не приносило, поэтому уже через три месяца мы этого робота продали.

Ближе к концу 2015 года я ушёл в более классический бизнес, в ту сферу, в которой наиболее хорошо разбирался – электротехнику. Сейчас занимаюсь производством электрических щитов для жилых домов, заводов, производственных компаний, выпускающих станки, котлы, системы вентиляции и многое другое. Кроме того, мы предоставляем услуги инженерно-производственного аутсорсинга: инженерное обследование, подготовка проекта, оптимизация стоимости и так далее. Клиентами выступают генподрядные организации, застройщики, производственные предприятия и другие.

Что касается электрощитков, то мы их не просто продаём, но и занимаемся обслуживанием, ремонтом, несём гарантийные обязательства, причём, расширенные. На изделия мы даём гарантию на срок от трёх до пяти лет.

– Почему вам нравится заниматься бизнесом? Не возникало ли у вас когда-нибудь желания всё бросить?

Павел Черемисин Фото: Личный архив

– Такие позывы были, но кратковременно – на день-два. Человек, который хоть раз попробовал себя в роли предпринимателя и получил за это первые деньги, уже практически никогда не сможет работать по найму. Это – постоянно новые задачи, знакомства, решение проблем. Ошибок было допущено много, на них многому удалось научиться. Предпринимательство – это не хобби, это – образ жизни. Если человек в это погрузится и ощутит все прелести процесса, то он вряд ли уже когда-нибудь прекратит этим заниматься. Мне нравится непреходящее ощущение новизны – практически каждый день у тебя происходит что-то новое.

Главный плюс собственного бизнеса – самостоятельность. У тебя нет начальников, никто не ограничивает и не контролирует. Всё, что ты задумал, ты реализуешь, если есть возможности. А если твоя реализованная идея приносит ещё и деньги, то вдвойне приятнее. Мне не надо вставать по будильнику – я могу прийти к восьми утра, могу прийти к вечеру, могу вообще не прийти, могу уехать в отпуск, когда сам это запланировал.

– А что насчёт господдержки? Доводилось ли ей пользоваться в период пандемии или раньше?

– Мы стараемся к государству сильно не обращаться, но всё-таки некоторыми предложениями пользовались. В прошлом году при поддержке Алтайского фонда поддержки МСП мы обновили себе сайт, пользовались кредитами с пониженными процентными ставками. В период пандемии тоже пользовались господдержкой. Что касается влияния пандемии, то у нас положительная динамика по итогам года, просто рост оказался меньше, чем мы рассчитывали – некоторые проекты были перенесены, отложены. Тяжело было во время локдауна, когда производства останавливались, а зарплату сотрудникам всё равно необходимо было изыскивать. Но в целом пережили нормально.

– Как удавалось совместить бизнес с личной жизнью в самом начале пути?

– Приходилось работать и по 12 часов, и в выходные ходить, особенно, когда совмещал бизнес и работу по найму. В этот период на работе приходилось едва ли не жить. Моя жена относилась к этому с пониманием, поскольку, как и я, ясно представляла себе, для чего всё это делается. Нагрузку по воспитанию детей (у нас их трое) и заботе о домашнем очаге она взяла на себя. Конечно, было тяжело, но когда действуешь дружно, всё восстанавливается и получается. Сейчас она выполняет функции бухгалтера. Надо сказать, что пока она не подключилась, в этой сфере царил полный бардак. Теперь же всё налажено и отлично работает.

Производство Фото: Личный архив

– Каковы ваши планы на будущее?

– Сейчас есть несколько разработок в области электроники – разрабатываем некоторые устройства, позволяющие мониторить состояние электроустановок и продлевать тем самым их срок службы. В последний год я занялся ИТ-проектом в области интернета. Он представляет собой что-то вроде базы данных, маркетплейса и агрегатора в одном флаконе. Это может быть интересно для участников электротехнического рынка – как производителей, так и дистрибьютеров, и конечных потребителей. Отдельные блоки уже реализуем, так что спрос на 100% подтверждён.

– Что можете посоветовать начинающим предпринимателям?

– Наверное, начать стоит с изучения курсов каких-то. Это убережёт от многих ошибок, которые большинство предпринимателей допускают на первом этапе. Например, вложение денег в офис, в товар, ещё в какие-то вещи, которые пока что не нужны. В системе образования не предусмотрено обучение тому, как стать предпринимателем, но сейчас это гораздо легче, чем раньше. В частности потому, что есть много школ, курсов, бизнес-сообществ, где общаются предприниматели и делятся опытом.

Начинать проще всего с каких-то уже проверенных вещей. Что же касается личных качеств, то любому предпринимателю нужны, в первую очередь, терпение и настойчивость. Также нужны вера в людей, обладание навыками управления и ведения экономики. Их в себе легко можно развить с течением некоторого времени.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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