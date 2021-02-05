В Барнауле третий мобильный комплекс вакцинации от ковида установят на площади Сахарова

Мобильный комплекс вакцинации от коронавируса в Барнауле. Фото: минздрав Алтайского края.

В Алтайском крае больше 15 тысяч человек поставили прививку от ковида, из них 2 тысячи человек прошли полный курс вакцинации - то есть сделали два укола.

Вакцинироваться можно в поликлиниках по записи, а также в передвижных мобильных комплексах. В Барнауле таких два: у торговых центров Galaxy и «Пионер». Каждый день в них прививают до 70 человек.

- По результатам вакцинации в комплексах мы увидели, что жителям удобна эта форма работы, поэтому было принято решение с 6 февраля поставить третий мобильный комплекс. Он разместится на площади Сахарова. Также в этой работе задействуем 25 фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы возможность поставить прививку была у каждого жителя нашего края независимо от его места жительства, - сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Министерства здравоохранения Жанна Вахлова.

Мобильные комплексы каждый день с 10 до 16 часов. Комплекс на площади Сахарова будет работать по выходным. Ограничений для вакцинации по возрасту нет, при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.