Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 февраля 2021: смертность не снижается

За все время пандемии в крае умерли 2145 человек, все взрослые Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае идет на спад количество заразившихся ковидом, но смертность пока остается на том же уровне. В регионе за последние сутки было зарегистрировано 168 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 162 пациента, умерло 16 человек, 14 из них скончались от коронавируса, у остальных двух установлены иные причины смерти.

За все время пандемии в крае умерли 2145 человек, все взрослые. Случаев смерти среди детей зафиксировано не было. Из общего числа летальных исходов непосредственно от COVID-19 умерли 1352 человека, иные причины смерти установлены в 793 случаях.

Как сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией, на сегодняшний день в ковидных госпиталях лечатся 1615 зараженных коронавирусом. Помимо этого, там лежат 606 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На данный момент насчитывается 368 тяжелобольных пациентов. Из них к аппаратам ИВЛ подключен 101. В госпиталях остаются свободными 714 коек.

Остальные заболевшие находятся на домашнем контроле. Из них 30 человек болеют коронавирусом, у 371 пациента диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

По состоянию на утро 13 февраля в крае прививается от ковида 27 003 человека, в том числе: 19 360 человек получили первую прививку, 7 643 человека полностью привиты (получили две прививки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

лава алтайского Минздрава Дмитрий Попов назвал фейком информацию о своей отставке

Также не подтвердилась информация об уходе министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева (подробнее)