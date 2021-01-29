Жил в шалаше в лесу: дело отморозка, напавшего с ножом на двух девчонок, направили в суд

Погибшая девушка и кадр с видео одной из камер. Личный архив/скриншот видео instagram.com/biysk22foto/

В тот вечер в Бийске пьяный маргинал шатался по городу как шаровая молния. Не повезло двум девчонкам – они по какой-то неведомой причине ему не понравились, наверное, слишком счастливыми выглядели, а может, просто громко смеялись. 32-летний бомж, живший в шалаше в лесополосе, выхватил нож и ударил сначала одну, а потом другую.

22-летняя Маша Анохина, каратистка с черным поясом умерла на месте, говорят, девушку долго не могли найти – ее подруга с тремя ножевыми ранами смогла добраться до проезжей части, но потеряла сознание, не успев сказать, что там истекает кровью ее подруга. А преступник тем временем скрылся. На его поиски подняли весь город, информацию добывали по крупицам – обрывки с камер, случайные свидетели. Искали неизвестного мужика в камуфляжном костюме, ростом 165-170 сантиметров, на вид 25-30 лет.

Задержанный мужчина. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

ГИБДД тормозила всех подряд, чтобы найти водителей с регистраторами, которые проезжали по этим улицам. Опера задержали его через несколько дней.

Все это произошло в октябре прошлого года, а сегодня, 29 января, стало известно, что уголовное дело направлено в суд.

- Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Он не имеет постоянного места жительства – проживал в лесном массиве в шалаше и занимался сбором лома металла, - сообщает региональный следственный комитет.

В итоге ему предъявили обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек из хулиганских побуждений).

У погибшей Марии остался маленький ребенок, она не была замужем.

- Жизнерадостная девочка, училась заочно в педколледже, тренировала деток и работала в какой-то компании, - рассказывала тогда знакомая погибшей.

Вторая пострадавшая Анастасия долгое время находилась в реанимации. Вместе с ними была третья подруга, но ее словно бог уберег. Она встретила знакомого и оставила девушек.

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Второй пострадавшей – Анастасии – мужчина нанес два удара в грудь и один в живот. Она выжила, ей даже удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля (далее)