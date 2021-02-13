До +8 градусов: мощная волна тепла накроет Алтайский край

Какой будет погода в Алтайском крае с 12 по 19 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край на смену 30-градусным морозам придет мощная волна тепла. Местами столбик термометра поднимется до отметки +8 градусов. О причинах таких изменений, а также о том, какой именно будет погода в ближайшие дни рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Сейчас Алтайский край находится в ядре антициклона, поэтому за окном морозная погода. Вскоре из-за перемещения антициклона температура воздуха будет повышаться. Уже днем в субботу, 13 февраля, станет теплее на три градуса, в воскресенье температура повысится на десять градусов.

– В начале следующей недели на смену уходящему на восток антициклону придет теплый сектор балканского циклона. Смещаясь из районов Урала, он принесет на территорию Алтайского края волну тепла. Днем температура воздуха заметно повысится, до оттепелей, – сказала Людмила Сырых.

По прогнозам синоптиков, в среднем днем будет -2…+3, в предгорьях местами до+8 градусов. На следующей неделе после волны тепла, в связи с прохождением атмосферных фронтов, погода в крае испортится. Возможно усиление ветра, осадки и гололед. Температура воздуха понизится, но через несколько дней на улице вновь потеплеет.

Подробный прогноз погоды с 13 по 15 февраля

Суббота, 13 февраля

Ночью в регионе будет -32....-37 градусов, местами по югу -26...-31 градус. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -17...-22 градуса, местами по югу -11...-16 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -33...-35 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы изморозь, местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -20...-22 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Воскресенье, 14 февраля

Ночью в регионе будет -20...-25 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -3...-8 градусов, местами по северу и востоку до -13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -23...-25 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Понедельник, 15 февраля

Ночью в регионе будет -12...-17 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -3...-8 градусов, местами по югу до +3 градусов. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -13...-15 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -4...-6 градусов. В конце дня небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

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