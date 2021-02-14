15 февраля - Сретение: главная встреча в жизни

15 февраля 2021 года отмечается Сретение Фото: Олег УКЛАДОВ

Ассоль долго ждала встречу, которая должна была изменить всю её жизнь. И когда она увидела жениха под алыми парусами, она сразу узнала его: ведь ей были предсказаны эти приметные паруса. А вот героине фильма «Москва слезам не верит» трудно было узнать своё счастье в шумной электричке, когда к ней подсел мужчина в грязной обуви. Однако и её жизнь круто изменилась после той встречи.

Ещё труднее, казалось бы, выглядела задача у пожилого Симеона. Ему была предсказана встреча в Иерусалиме с самим Мессией, то есть Спасителем мира. При этом у Симеона не было ориентировки со словесным портретом и описанием особых примет. И вот однажды в храме он увидел супружескую пару с новорожденным сыном. Ничего особенного в этой семье не было, но, однако, она привлекла внимание Симеона. Как говорил Маленькому Принцу мудрый Лис, зорко одно лишь сердце, глазами главного не увидишь. Вот и Симеон внезапно взволновавшимся сердцем узнал Божественного Младенца на руках Марии. И от этого вся внутренность Симеона наполнилась необычной радостью и умиротворением. Именно после таких встреч хочется сказать, что ты прожил не зря и что самая главная встреча жизни наконец состоялась! Эта история описана во 2-ой главе Евангелия от Луки, и это событие христиане вспоминают 15-го февраля. В церковном календаре этот день назван Сретение Господне, что значит: встреча с Господом.

Симеон принимает младенца. Фото: Алтайская митрополия

Такая встреча нужна каждому человеку, который хотел бы понять истинный смысл жизни и получить прощение грехов. В отличие от Симеона, мы сегодня встречаемся с Господом не в Его человеческом теле: это духовная встреча. Но, подобно Симеону, в этом также активно участвует наше сердце. Именно своё сердце нужно открыть для невидимого присутствия Господа и пригласить Его в свою жизнь. Те, кто поверил в Его любовь и Его прощение, обретают свободу от страха, от чувства вины или одиночества. Добро пожаловать на главную встречу вашей жизни! Сегодня ещё не поздно, а вот что будет завтра, одному Богу известно!

Пастор церкви «Новая Жизнь» Сергей Потапов, тел. 8-9061963457.

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