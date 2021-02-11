Следователи назначили судебную пожаро-техническую экспертизу. Фото: пресс-служба СУ СК по Республике Алтай

После пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске 10 февраля 2021 года возбудили уголовное дело о халатности. Как сообщают в пресс-службе Следкома по Республике Алтай, причиной возгорания могло стать ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей.

По версии следствия, пожар произошел из-за того, что один из сотрудников школы не соблюдал требования пожарной безопасности и неправильно пользовался электрическими приборами.

– В результате преступного бездействия вышеуказанного должностного лица причинен крупный материальный ущерб, – отмечают в пресс-службе Следкома.

В настоящее время следователи допрашивают работников школы и учащихся. С места происшествия изъяли необходимые для исследования предметы, назначена судебная пожаро-техническая экспертиза.

Как сообщалось ранее, пожар произошел утром 10 февраля. Из горящего здания эвакуировали 102 человека, из них 80 детей. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пока здание не восстановят или не построят новое, учащиеся вечерней школы будут получать образование в других учреждениях города.

Известно, что здание сгоревшей школы построили 90 лет назад. По данным на начало 2021 года, в школе обучается 195 человек.

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По информации ГУ МЧС по Республике Алтай, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Для тушения пожара привлечено более 80 человек личного состава и 20 единиц техники.