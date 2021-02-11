12-летний мальчик-инвалид попросил у Криштиану Роналду футболку в подарок

Футболист известен своей любовью к благотворительности (фото: скриншот страницы Криштиану Роналду в Instagram)

Юный фанат футбола из Барнаула Максим попросил своего кумира, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, подарить ему игровую майку. Мальчик уверен, что его заветная мечта непременно должна сбыться.

Максим стал участником благотворительного проекта «Особенный детский фан-клуб». Его члены – дети с ограниченными возможностями здоровья. Но во всех них живет любовь к спорту. Авторы проекта помогают ребятам записывать видеообращения, которые публикуют в Instagram.

- Дорогой Криштиану! Приветствуем Вас из российского города Барнаул. Мы организовали проект «Особенный детский фан-клуб», в рамках которого будем исполнять мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья. Хотим познакомить вас с замечательным маленьким человеком. Это Максим, ему 12 лет, и он особенный ребенок. Так вышло, что именно вы, Криштиану, являетесь его главным кумиром, и заветная мечта Максима – получить в подарок вашу футболку с автографом. Это простое действие подарит радость вашему маленькому поклоннику, и он точно будет верить в чудеса! – говорится в публикации о мальчике Максиме.

Пока известный футболист никак не отреагировал на послание из Барнаула, но не исключено, что его PR-служба обратит внимание на юного поклонника из Сибири, ведь, как всем известно, Роналду занимается благотворительностью и часто это касается именно детей.

Ранее некоторые российские спортсмены уже приняли участие в акции. Среди них футболист Артем Дзюба, хоккеист Александр Овечкин, гимнастки сестры Дина и Арина Аверины, Ляйсан Утяшева, боксер Денис Лебедев. Они дарили мячи и ленты, мягкие игрушки, игровые майки, клюшки, настоящие боксерские перчатки.

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