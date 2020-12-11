Артем Дзюба записал видео для мальчика с ДЦП из Барнаула

Мальчик признался, что Артем Дзюба его кумир Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игрок питерского «Зенита» Артем Дзюба в преддверии праздника записал видео для 12-летнего мальчика из Барнаула.

Даниил Роготов стал участником акции «Особенный фан-клуб». Ее организаторами выступила краевая федерация бокса. Суть заключается в том, что дети с ограниченными возможностями (в случае с нашим героем – у него ДЦП) записывают видеообращения к своим любимым спортсменам. Если повезет, то кумир ответит. В случае с мальчиком из Барнаула – ему повезло дважды – футболист Артем Дзюба не только записал для него встречный видеопривет, но и отправил новогодний подарок.

- Данил Роготов, привет! Я Артём Дзюба. Я увидел видео, в котором ты сказал, что я твой кумир, мне безумно приятно, поэтому в преддверии Нового года хотел бы подарить тебе свою футболку. Я уверен, что она приедет к тебе с моей росписью. Так что в преддверии Нового года обязательно жди небольшой презент и подарок. Спасибо тебе огромное за твои слова, мне безумно приятно, надеюсь, подарок понравится! Хорошего Нового года! – говорит Артем Дзюба.

Футболист питерского «Зенита» не первый профессиональный спортсмен, кто не обделил вниманием жителей Алтайского края. Так в 2018 году игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал автомобиль BMW X5, полученный за победу на Олимпиаде в Пхенчхане, а все вырученные деньги отдал на лечение Яши Любченко из Первомайского района. У мальчика диагностировали саркому. Помимо этого он буквально завалил школьника подарками – всевозможными гаджетами и спортивной формой.

Кстати, что интересно, тот самый автомобиль купил другой хоккеист – Артемий Панарин. По удивительному стечению обстоятельств, он тоже тесно связан с Алтайским краем – именно здесь он уже на протяжении пяти лет проводит свой отпуск. Этот год также не стал исключением.

Еще один интересный случай был связан с футболистом Федором Смоловым. Придя на шоу Comment Out, он отказался выполнять одно из заданий и в итоге выбрал альтернативу – перечислил на ремонт сельского Дома культуры в Алтайском крае 400 тысяч рублей. В ответ на это, жители села Костин Лог Мамонтовского района пообещали присвоить ДК имя Федора Смолова. Кстати, ремонт действительно сделали.

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