Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 февраля 2021: в регионе более 300 «тяжелых» пациентов

В Алтайском крае коронавирусом заразились более 40,5 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 175 новых случаев заболевания коронавирусом. Выписалось из больниц 166 пациентов, умерло 16 человек, из них от COVID-19 – 13.

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом составляет 40 786 человек, в том числе 2 738 детей. Выздоровели всего 36 507 пациентов. Умерло 2100 человек, все взрослые. Летальных исходов среди детей зафиксировано не было. Непосредственно от коронавируса скончались 1313 человек, иные причины смерти установлены в 787 случаях.

По данным на 23.00 часов 10 февраля сегодня на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1623 человека с коронавирусом. Также там лечатся 673 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В крае насчитывается 354 человека, состояние которых оценивается как тяжелое, из них 91 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день остаются свободными 639 койко-мест в ковидных госпиталях из 2935 развернутых.

Остальные больные лечатся дома. Их них 29 человек бессимптомно переносят коронавирус, у 348 диагностирована вирусная пневмония.

Тем временем в крае продолжается вакцинация от ковида. По состоянию на утро 10 февраля в крае прививается 19 806 человек, в том числе: 15 833 человека получили первую прививку, 3 973 человека полностью привиты (получили две прививки).

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