«Теперь мне ничего не страшно». Как барнаульская певица устроилась работать санитаркой в ковидный госпиталь

Светлана Привалова. Фото: из личного архива героя публикации

Во время пандемии барнаульской вокалистке Светлане Приваловой пришлось сменить концертное платье на противочумный костюм, а микрофон – на швабру. 26-летняя девушка устроилась работать санитаркой в ковидный госпиталь. Света рассказала «Комсомолке», зачем ей это было нужно и что пришлось пережить в стенах больницы.

Работы не стало

До пандемии единственным заработком Светы было пение. Она выступала в ресторане «Барнаул» и была солисткой в кавер-группе «ZZ POP». В январе переехала в Москву, но уже в начале марта из-за пандемии пришлось вернуться. Перед объявлением локдауна Света успела устроиться в языковую школу администратором на полставки, а затем все закрыли, работы не стало от слова совсем. Единственный доход, который остался, это оклад 6 тыс. руб. в лингвистической школе.

– Меня спасло то, что я жила с родителями. Мои подруги, которые работали только певицами, просто погибали или тоже уехали к родителям, это был ад, - рассказывает девушка.

В сентябре Света пошла на кастинг радиоведущих, но отбор затянулся. И тут через знакомых она узнала, что можно устроиться работать санитаркой в первую «горку» (первую горбольницу). Первой ее мыслью было: «Я разве получала высшее образование ради того, чтобы работать санитаркой?» Но, не считая хорошего оклада в госпитале, вверх взяло еще и желание внести свой вклад в борьбу с пандемией.

– Меня очень волновало, что происходит в мире и в России и хотелось сделать хоть что-то полезное. Даже думала пойти волонтером, но добровольцев тогда не набирали, – говорит Света.

К тому же в вузе Светлана получила специальность соцработника – это тоже повлияло на ее решимость пойти работать санитаркой. Ее сразу предупредили, что легко не будет. Дело в том, что туда привозили не просто зараженных ковидом, а «комплексных» больных.

– Допустим, у тебя ампутированы конечности, и ты заболел коронавирусом – тебя везут в первую «горку», у тебя рак, ВИЧ, туберкулез, гепатит и ковид – тебя везут первую «горку», туда же – зараженных с переломами, ножевыми ранениями, утопленников, думаю: «Ну ладно, не умру поди», – говорит Света.

Первая смена

На работу Свету взяли после собеседования со старшей медсестрой. В первую смену она вышла 19 ноября.

– Я переоделась в форму, зашла в отделение и начала задыхаться, – вспоминает Света. – Было очень неудобно в костюме, респиратор пережимал уши, защитный щиток постоянно спадал. Когда мне показали лежачих пациентов, промелькнула мысль: «Черт! Куда я попала? Надо сваливать домой». На этаже постоянная суматоха, на каталках людей везут на КТ и в реанимацию, все пикает, постоянно испытываешь беспокойство за пациентов и за себя.

В первый день новоиспеченной санитарке пришлось выслушать много критики в свой адрес. Оказалось, что унитаз она моет неправильно, убирается медленно, мочу сливает тоже не так. Отыграть полноценный концерт оказалось намного легче, чем отработать смену.

– Плюс ко всему в первую смену я сорвала спину, потому что нам привезли очень тучную женщину, мы вдвоем с медсестрой перетаскивали ее с каталки на койку, – говорит Света.

О смерти

Знакомые медики предупреждали Свету, что нельзя привязываться к пациентам, потому что, как бы это цинично не звучало, они имеют свойство умирать. Но у нее не получилось.

– Сначала мне почему-то везло, в мои первые шесть дежурств не умирал никто. Коллеги говорили, что я счастливица. Затем вдруг в один день стало плохо пациенту, который до этого полторы недели чувствовал себя нормально. Мы повезли его в реанимацию, а через 20 минут он умер. Захожу, а медсестра уже пишет на его ноге данные для морга. Я плакала, меня трясло, до этого момента в жизни смерть вообще, можно сказать, не видела. Зато, когда умер мой последний пациент, а он скончался прямо на моих глазах в реанимации от остановки сердца, я уже никак не отреагировала, у меня профессиональная деформация выработалась – об этом меня тоже предупреждали.

Увольнение

Постепенно Света научилась правильно убираться, перестилать и мыть лежачих больных, выучила правильные пропорции хлорки и воды. Пациенты научились узнавать ее по глазам, она, в свою очередь, понимать даже тех, кто не может говорить.

В канун Нового года, 31 декабря, ей сказали, что она выиграла кастинг и уже в январе ее ждут на радио.

– На самом деле, я очень долго думала. Мне не хотелось уходить, я даже нашла друзей среди коллег, но все-таки было тяжело, – признается Света. – Если бы я не выиграла кастинг, то точно бы проработала до весны.

Последнюю смену она отработала 11 января. Теперь снова поет в ресторане и работает ведущей на радио. Осмысливая свой опыт санитарки, Света говорит:

– После работы в ковидном госпитале мне стало проще жить. Кажется, что теперь ничего не страшно…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Барнаульский Карлсон» умерла от ковида

Лариса Артеменкова после реанимации готовилась к выписке и мечтала о новой жизни (подробнее)