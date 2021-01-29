На Алтае 14-летняя геймерша пошла на кражу ради прокачки своего профиля в компьютерной игре

Она вставила чужую сим-карту в свой телефон и перевела деньги с карточки. Фото: Эдуард КАРИПОВ

14-летняя жительница Горно-Алтайска признана виновной в краже денег с банковской карты у своего родственника. Девушка решили пойти на преступление ради того, чтобы прокачать свой профиль в компьтерной игре.

Она вытащила из телефона своего родственника сим-карту, заведомо зная, что к ней подключена услуга «Мобильный банк». Сообразительная девочка-подросток вставила «симку» в свой смартфон и перевела 1600 рублей «нужному» человеку, чтобы он улучшил ее профиль в игре. Также она неоднократно выходила в интернет, из-за чего с карты потерпевшего списалось еще 2889 рублей. В результате ничего не подозревающий родственник не досчитался на своей карте 4489 рублей.

21 суд вынес девушке приговор по 158 УК РФ. Вообще такое преступление, как кража относится к категории тяжких и наказывается серьезным штрафов или даже лишением свободы. При этом сумма хищения не имеет значения, она может быть и менее 1000 рублей. Однако юной геймерше крупно повезло. Суд в силу ее личности и несовершеннолетия, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств сначала снизил преступление до ранга средней тяжести и назначил ей наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей, а затем подростка и вовсе освободили от наказания.

– С учетом того, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, явилась с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, раскаялась в содеянном, добровольно возместила ущерб, причиненный потерпевшему, суд освободил ее от отбывания назначенного наказания, – сообщили в пресс-службе суда.

При этом, несмотря на освобождение от отбывания наказания, девушка считается осужденной за совершение тяжкого преступления.

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