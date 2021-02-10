Как промышленные предприятия Алтайского края развиваются в период пандемии

Индекс промышленного производства в регионе по итогам 2020 года – 99,9% Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на сложности прошлого года, итоги работы промышленных предприятий Алтайского края можно считать достойными. Об этом, а также в целом о том, каким 2020 год был для отрасли, во время пресс-конференции 10 февраля рассказал Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики региона.

Общие показатели

Индекс промышленного производства в регионе по итогам 2020 года – 99,9% . Он выше общероссийского показателя, который составил 97,1%

– В марте, апреле и мае прошедшего года даже не могли представить, что предприятия выправят ситуацию, восстановят свои основные производственные циклы и цепочки, выведут экономику на такой уровень по итогам года, – подчеркнул Вячеслав Химочка.

В министерстве добавили, что 2020 год завершили с ростом такие виды экономической деятельности, как производство кокса и нефтепродуктов – 105,8%, производство кожи и изделий из кожи – 114,1%, производство пищевых продуктов – 107,8% и ряд других отраслей. На уровне 2019 года с небольшими отклонениями отработали: химическая отрасль, металлургическое производство, производство электрического оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

В легкой промышленности весной и летом 2020 года наблюдалось снижение объемов производства, однако к концу года ситуация стабилизировалась. По итогам года индекс промышленного производства в производстве текстильных изделий составил 98,6%, в производстве одежды 92,4%

На предприятии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Хуже ситуация складывалась в отраслях транспортного машиностроения. Так в вагоностроении снизились объемы производства, это общероссийская тенденция.

Вячеслав Химочка подчеркнул, что предприятия достойно прошли через трудности.

– Они были вынуждены работать в условиях закрытых границ между регионами и странами, предприятия не были готовы к этому. Еще раз увидели, насколько сегодня мы интегрированы в общероссийскую и общемировую экономику, – сказал министр

Помогла поддержка

Во многом стабилизировать ситуацию позволило решение не останавливать деятельность предприятий в Алтайском крае в условиях пандемии.

– По оценкам предприятия и бизнеса это был самый главный шаг власти, который позволил нам выйти из сложной ситуации, – заявил Вячеслав Химочка.

Свой вклад внесла и финансовая поддержка. Так Фонд развития Алтайского края, в частности, помогал с кредитованием.

–В условиях, когда производственные связи рвутся и какое-то время не получаешь выручку от реализации, нужны оборотные средства, чтобы заплатить зарплату, закупить сырье, чтобы не останавливать производство. На эти цели кредиты и выдавали, – пояснил министр.

На предприятии Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, для поддержки отраслей промышленности на региональном уровне в 2020 году субсидировались затраты, связанные с реализацией инвестпроектов малых, средних и крупных предприятий. Также направляли деньги на поддержку занятости.

– Одной из мер поддержки, направленной на восстановление спроса на продукцию, было предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. В общей сложности, объем поддержки из краевого бюджета составил более 350 млн. рублей, – подчеркнули в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

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