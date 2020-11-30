На Алтае впервые вручили премию в сфере промышленности имени Геннадия Саковича

Владимир Бородин стоял у истоков создания Союза промышленников Алтайского края. Фото: пресс-служба министерства промышленности и энергетики Алтайского края

В Алтайском крае появился первый лауреат премии в сфере промышленности имени Геннадия Саковича. Им стал доктор экономических наук, профессор АлтГТУ Владимир Бородин, сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики региона.

Владимир Бородин стоял у истоков создания Союза промышленников Алтайского края, прошел все ступени инженерной и управленческой карьеры, более тридцати лет трудился в промышленном комплексе Алтайского края.

Премию Геннадия Саковича учредили 2019 году. Ею поощряются жители края, которые внесли значительный вклад в развитие промышленности региона. В этом году впервые прошел конкурсный отбор на присуждение премии.

Размер премии – 125 тысяч рублей. За год может быть не больше пяти лауреатов. У кандидата обязательно должен быть стаж работы не менее 25 лет.