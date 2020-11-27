В Бийске сотрудник Росгвардии спас двоих детей на пожаре

Евгений Потапов (фото: Росгвардия)

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Потапов из Бийска спас на пожаре двоих детей.

ЧП произошло в частном жилом доме на улице Угольной. На тот момент в нем находились двое детей – 11-летняя девочка и ее трехлетний брат. Взрослые оставили их одних. К счастью, неподалеку оказался росгвардеец Евгений Потапов. Причем он был даже не на службе, а в заслуженном отпуске.

Проезжая недалеко от дома он заметил возгорание. Сначала сообщил о произошедшем спасателям, а сам не теряя ни секунды бросился в огонь, на детский крик.

- Поскольку дверь была охвачена огнем, Евгений Потапов решил влезть в дом через окно. На подоконнике он увидел 11-летнюю девочку. На вопрос, одна ли она в доме, девочка ответила, что где-то внутри находится ее младший брат. Евгений нашел 3-летнего мальчика, помог девочке выбраться через окно на улицу, а малыша вынес на руках. Так как теплые вещи взять из дома не удалось, росгвардеец усадил детей в автомобиль и закутал их в свою куртку, - рассказывают в пресс-службе Росгвардии.

Подоспевшие пожарные потушили дом. Благодаря оказавшемуся неподалеку сотруднику Росгвардии, обошлось без жертв. Дети даже не пострадали. Позже стало известно, что сам Евгений о своем поступке не распространялся, о нем рассказала мать спасенных детей, когда обратилась к руководству Потапова с благодарностью.