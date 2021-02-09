Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 февраля 2021: свыше 40,5 тысяч заболевших COVID-19

Число выздоровевших также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зараженных коронавирусом с каждым днем растет в Алтайском крае. С начала пандемии их общее число превысило 40,5 тыс. человек. К счастью, выздоровевших тоже становится больше, их уже более 36,3 тыс. человек. При этом умерших пациентов с COVID-19 – 2084.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1500 человек. Кроме того, свыше 600 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

По данным на 9 февраля, 28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 439 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 423 случаев – завозные, в том числе. 173 – из-за рубежа; 24028 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 40611 заболевших: 10972 – у больных внебольничной пневмонией, 22257 – у заболевших ОРВИ, в 7382 случаях – бессимптомное течение, по информации на 9 февраля.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,1 млн человек.

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