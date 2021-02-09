Алтайская лже-ясновидящая сняла с женщины «печать смерти» за 1,2 млн рублей

"Ритуалы" мошенницы были весьма дорогими Фото: Анна Перевощикова

63-летняя пенсионерка из Йошкар-Олы пополнила список жертв мошенников. В погоне за исцелением дочери она потеряла более 1,2 млн рублей. Сейчас псевдо-экстрасенса из Республики Алтай разыскивает полиция.

История стара как мир. Горожанка решила помочь своей дочери решить личную проблему. Нашла в интернете объявление ясновидящей с Алтая и написала ей в WhatsApp.

- Экстрасенс заявила, что на дочери женщины стоит «печать смерти» и ей необходима срочная помощь. Для спасения близкого человека пенсионерка должна была перевести 466 тысяч рублей, что она и сделала, - рассказали в ГУ МВД по Республике Марий Эл.

Кроме этого, по велению высших зловещих сил горожанке пришлось на протяжении нескольких дней ходить на кладбище. В это время «ясновидящая» якобы проводила обряды. За все свои ритуалы мошенница попросила еще 533 тысячи рублей. Конечно, таких денег у женщины не было, и ей пришлось взять кредит в банке.

- После этого «ясновидящая» написала, что «сатана» не принял переведенные денежные средства и необходимо перевести еще. Женщина взяла в долг у родственников и перечислила злоумышленнице на счет, - добавили в управлении.

В один момент женщина начала сомневаться в том, что она общается с реальным посланником «сатаны» и рассказала обо всем сыну. Близкий человек подтвердил её опасения и посоветовал обратиться в полицию, что та и сделала.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил 1 млн 257 тысяч рублей. Сейчас полиция пытается установить личность женщины и вернуть все средства, которые она якобы отправляла в Ад.

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