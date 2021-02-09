Александр Соболев после операции забил первый гол и получил новую травму

Александр Соболев на поле столкнулся с другим игроком (фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Воспитанник барнаульского «Динамо» и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев на сборах в Дубае забил свой первый после перенесенной операции гол, а потом получил новую травму.

Напомним, 23 ноября Александр перенес операцию на коленном суставе. Ее провели в Риме. В итоге, до конца года он был вынужден наблюдать за одноклубниками с трибуны. К счастью, восстановление шло хорошо, и вот на зимних сборах в Дубае Соболев присоединился к коллективу и даже вышел на поле в контрольных матчах.

6 февраля «Спартак» встретился с победителями высшей лиги Беларуси – солигорским «Шахтером». Это оказался сильный соперник и по ходу встречи москвичи уступали. Сравнять они смогли только во втором тайме. И вот вышедший на замену наш земляк Соболев на 80-й минуте вырвал победу красно-белых. Это был первый год Александра, как в новом году, так и после восстановления после операции.

На этом можно было бы порадоваться, что нападающий вернулся и готов рвать и метать, но накануне, 7 февраля, состоялся заключительный контрольный матч. На этот раз «Спартак» сошелся на поле с «Ригой». В этот раз Соболев вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 20-й минуте. Причем некоторое время его команде пришлось играть в меньшинстве.

На девятой минуте рижане жестко сфолили на форварде, Александр столкнулся с другим игроком на большой скорости. Причем удар пришелся опять на колено. Соболев не смог самостоятельно покинуть поле: его под руки увели сотрудники медслужбы «Спартака». Продолжать встречу он не стал. Игру он досматривал со скамейки запасных, а после его направили на МРТ.

Футболист досматривал матч со скамейки запасных, а потом отправился на МРТ (фото: пресс-служба ФК "Спартак")

- По результатам МРТ Александра Соболева связки коленного сустава в порядке. Диагностировано повреждение мышц голени и ушиб большеберцовой кости. Травма вряд ли потребует длительного восстановления, - позже сообщили в пресс-службе москвичей.

Уже 20 февраля «Спартак» должен сыграть матч 1/8 финала Кубка России против «Динамо». Пока точно не ясно сколько по времени займет восстановление. По предварительным данным речь шла о паре недель. Возможно, Соболев успеет прийти в себя после нового удара. Чемпионат РПЛ красно-белые возобновят 28 февраля с казанским «Рубином». Напомним, за эту команду выступает еще один уроженец Алтайского края – вратарь Юрий Дюпин. Так что возможно болельщики смогут увидеть барнаульцев в очном противостоянии.

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