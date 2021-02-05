В Барнауле будут раскрашивать метровое «Евангелие»

Александр Микушин Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский священник Александр Микушин, известный неординарными поступками и высказываниями, задумал интересный проект «Евангелие в красках». Это будет книга в метр высотой и в полметра шириной с библейскими иллюстрациями и текстом.

- С помощью добрых людей отпечатано около ста листов, книга будет в кожаном переплете и довольно тяжелая, возможно, носить ее придется вдвоем-втроем, - рассказывает отец Александр.

По словам батюшки, раскрашивать библейские картины в этой книге будут как взрослые, так и дети.

- Лица святых будут расписывать профессионалы, а одеяния и другие детали - дети, - рассказывает Микушин.

С напечатанными черно-белыми листами священник уже приходил к школьникам.

- Я был в белом подряснике, прихватил кадило, кропило, - рассказывает иерей. - У одного православного священника как-то спросили протестанты: «Зачем вам все это?» и тот ответил: «Я бы мог много говорить о богословских значениях всех этих предметов, но скажу вам просто - детям это нравится».

Батюшка был поражен глубиной вопросов, которые задавали дети.

- Это были школьники от семи до десяти лет, - рассказывает Микушин, - спрашивали: «Почему в этом мире существуют страдания?», «Почему люди засоряют планету?». На второй вопрос я ответил словами Макаревича про бескультурие, а на первый честно признался, что не знаю ответа. Мог бы, конечно, сказать, что зло вошло в мир и некоторые люди сами выбирают зло. Но объяснить это, частично оправдывая зло, я не хочу.

В ближайших планах неугомонного священника организация новых пробежек здоровья, курсы по изучению церковно-славянского языка, экологические акции по сбору мусора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трезвая пробежка состоялась в Барнауле

Ее инициатором вот уже который год является священник молодежного отдела Барнаульской Епархии Александр Микушин. В первый раз он провел акцию в 2018 году и с тех пор вне зависимости от погодных условий, люди приходят к нему, чтобы провести утро 1 января с пользой и спортом (подробнее)