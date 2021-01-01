В первый день нового года, 1 января, в Барнауле прошла традиционная трезвая пробежка.Ее инициатором вот уже который год является священник молодежного отдела Барнаульской Епархии Александр Микушин. В первый раз он провел акцию в 2018 году и с тех пор вне зависимости от погодных условий, люди приходят к нему, чтобы провести утро 1 января с пользой и спортом.В этом году, как пишет «МК на Алтае», маршрут составил 2021 метр. Чтобы преодолеть всю дистанцию у горожан ушло около часа.- «Трезвые пробежки» - это мероприятие, в котором может принять участие каждый желающий независимо от политических и религиозных убеждений, - пишет источник.Стартовали участники от Покровского собора на улице Гоголя, далее путь лежал до Челюскинцев, через Никитина обратно к собору.