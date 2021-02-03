В Барнауле электрики спасли трех человек из горящего дома

Дом горел по адресу пер. Ядринцева, 127 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В результате крупного пожара на переулке Ядринцева в Барнауле погиб пожилой мужчина. Однако жертв могло бы быть и больше, если бы не проезжающие мимо электрики. В Барнаульской сетевой компании рассказали, что их сотрудники вытащили из горящего дома трех человек.

Старший мастер БСК Николай Жидких и водитель Андрей Бардин ехали домой после дежурства. По пути они увидели, как в небо поднимается столб черного дыма. Мужчины остановили машину и бросились к горящему дому.

- Пожилая женщина через входную дверь вытаскивала газовый баллон, а увидев нас, закричала: «Девочек, девочек спасите!» – вспоминает о трагедии Николай Жидких.

Он забрал у женщины баллон и начал вызывать пожарных и «скорую». В это время его коллега Андрей Бардин побежал спасать девочек. Он обошел дом, так как через дверь уже нельзя было пробраться из-за бушующего пламени. Пока мужчина лез через снежные сугробы, девочки уже успели разбить окно. Андрей помог им выбраться наружу. Так как на них была лишь легкая домашняя одежда, мужчина отдал им свою куртку, шапку и свитер, а сам в это время хотел забраться в дом, чтобы спасти дедушку, но из-за густого едкого дыма это было нереально. Прибывшим на место пожарным он указал примерное место в доме, где мог находиться мужчина, однако было уже поздно.

В результате происшествия погиб 80-летний дедушка, а пожилая женщина получила сильные ожоги и сейчас находится в реанимации. Девочки остались целы. Следователи возбудили уголовное дело, так как пожар произошел из-за хлопка газа, а накануне к пожилой паре приезжали сотрудники газовой службы. По данным следствия, работники должны были отремонтировать газовый баллон, но сделали это не до конца, что стало причиной трагедии.

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