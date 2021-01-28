Жительницу Барнаула поймали на подделке рецептов и продаже сильнодействующих лекарств

Она разработала целую схему по получению и сбыту сильнодействующих препаратов Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы продолжают искать легкие способы заработать. На этот раз в поле зрения правоохранителей попала женщина, которая разработала целую схему по сбыту сильнодействующих препаратов. Сейчас обвиняемая ожидает суда.

Как сообщили в пресс-службе городской транспортной прокуратуры, жительница краевой столицы подделывала бланки рецептов для получения лекарств в аптеке. В документах были указаны фальшивые данные о лечебных учреждениях, а также вымышленные имена пациентов. Полученные таким образом препараты женщина принимала сама и продавала своим знакомым.

Выявить преступление удалось сотрудникам Алтайского линейного управления МВД. Когда правоохранители нагрянули в дом обвиняемой с обысками, то часть лекарств она уже успела продать. Всего было изъято 120 таблеток, которые содержали более 50 граммов психотропного опиоидного анальгетика, похожего на морфин, именные печати медиков и больше сотни поддельных рецептов.

Уголовное дело уже направлено в Индустриальный районный суд города. За сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере по закону предусмотрено наказание - до восьми лет лишения свободы, а за подделку документов и печатей - два года.

Напомним, в конце прошлого года в Алтайском крае был задержан начальник отдела полиции по Залесовскому району, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Следком возбудил уголовное дело. По данным управления, мужчина пытался сбыть крупную партию наркотиков в Заринске, но не успел, так как нагрянули силовики. Сейчас он заключен под стражу.

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