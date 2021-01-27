Сколько студентов-платников покрывают доходы президента АлтГУ

Сергей Землюков Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский госуниверситет собирается построить новый учебный корпус, для этого придется пожертвовать одной из малочисленных зеленых зон в центре города – сквером у вуза. Еще один аргумент, к которому взывают противники этого строительства - нарушение архитектурного ансамбля. Что греха таить, это чуть ли не единственное пятно на карте города, которое радует глаз.

Однако руководство вуза настаивает на необходимости строительства в связи с увеличением числа студентов. Как ранее писал «Толк» со ссылкой на интервью президента опорного вуза Сергея Землюкова, АлтГУ выходит на бюджетный набор – 10 тысяч человек, а также есть внебюджет – еще около 5 тысяч.

Причем львиная доля бюджетных мест отводится на далеко не самые популярные специальности – на институты географии, биологии и математики, сообщала ранее «КП – Барнаул».

На престижные специальности конкурс значительно выше, как и проходной балл. Чтобы попасть на геофак, нужно набрать 150 баллов за три предмета, на юридический – уже 271 балл. Не удивительно, что и платников там больше – университету тоже надо зарабатывать деньги. Тем более, что и расходы немалые. А вот доходы президента алтайского госуниверситета, по данным за 2019 год, составили около 6,8 млн рублей. Это известно из данных, опубликованных на сайте министерства образования. В месяц получается около 560 тысяч рублей – а это примерно пять платников с не самого дорогого факультета, а в год – 60. Почти две группы!

Доход ректора АГУ за это же время составил порядка 3,4 млн рублей (в месяц около 286 тыс. рублей). Чуть меньше зарабатывают проректоры, например, проректор по безопасности и общим вопросам – получил в 2019 году около 2 млн рублей. К слову сказать, среднемесячный доход рядовых работников вуза – около 38 тысяч рублей в месяц (в год около 466 тыс. рублей).

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Распределение бюджетных мест в АлтГУ: бесплатно учиться можно, но не там, где хочется

Говоря о 10 тысячах студентов-бюджетников, президент вуза, вероятно, имел в виду общее число обучающихся на данный момент. Из его слов следует, что две трети мест в университете – бесплатные. По факту в плане на предстоящий учебный год указано, что головной вуз набирает 1694 бюджетника и 1576 платников, то есть в действительности поступить бесплатно могут только чуть больше половины абитуриентов (далее)