Как в Алтайском крае лечат детей с онкологией и почему не хватает специалистов

Ежегодно в Алтайском крае онкологию впервые выявляют у 70-80 детей. Фото: минздрав региона

В детском онкологическом отделении Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства уже несколько месяцев трудятся три молодых онколога. Медики рассказали об особенностях своей работы и сложностях, с которыми сталкиваются каждый день.

Серьезные диагнозы

В отделение онкологии детской краевой больницы поступают пациенты с самыми тяжелыми заболеваниями крови и кроветворных органов, злокачественными опухолями разных органов со всего Алтайского края. Всего здесь 30 коек, которые заняты всегда. Для лечения пациентов применяют современные программы, которые позволили значительно повысить количество излеченных больных, снизить частоту рецидивов, отмечают в минздраве Алтайского края. Некоторые пациенты получают продолжительные курсы лечения, дети проводят в стационаре от двух до девяти месяцев.

Александр Румянцев, заведующий отделением, рассказал, что за последний год здесь появилось три новых доктора. Они пришли сюда после окончания ординатуры. Всего в Алтайском крае восемь детских онкологов. Число пациентов с каждым годом растет и нехватка персонала является серьезной проблемой. К счастью, постепенно ситуация меняется к лучшему.

Доктор. Фото: минздрав региона

«Нужно постоянно совершенствовать знания»

Врач Юлия Штырь работает в отделении несколько месяцев. Она считает, что существует не дефицит онкологов, а в целом врачей. Причина в том, что многие заканчивая университет, не идут работать по специальности. Возможно, людей пугает ответственность за чужие жизнь и здоровье. Сама девушка признается, что связала свою жизнь с медициной, потому что с детства мечтала быть врачом.

– Желание стать онкологом пришло ко мне, когда я училась в университете. Это тяжело, но в то же время очень интересно, нужно постоянно совершенствовать свои знания и постоянно думать головой. – говорит Юлия Штырь. – Здесь ведь не только дети с онкологией, но и с сопутствующими заболеваниями. Когда только начала работать, пришло осознание того, что все гораздо сложнее, чем казалось. Я не пожалела, что выбрала эту специальность.

Врач добавила, что самое сложное для нее – найти подход к родителям и детям, ведь ситуации бывают разные.

Фото: минздрав региона

Значимая поддержка

Вместе с Юлией в отделении работают и другие молодые специалисты. Александра Картушина рассказала, что детская онкология специальность, которая требует как физических, так и психологических сил. Порой приходится помогать не только маленьким пациентам, но и их родителям. Девушка признается, что не пожалела, выбрав это направление.

– Я знала, на что иду, помогла практическая подготовка. Была готова, меня поддерживали близкие, которые знали, что я свяжу свою жизнь с медициной, – поделилась Александра.

Ее коллега Нина Малахова добавила, что онкология является перспективным направлением и благодаря научным достижениям удается помочь большему числу людей. Отметим, что ежегодно в Алтайском крае онкологию впервые выявляют у 70-80 детей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском онкологическом диспансере начали выполнять процедуры под рентгеновским контролем - эндоваскулярную хирургию. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, такая практика не нова, но не использовалась ранее из-за технических причин. Внутрисосудистые манипуляции под рентген-контролем помогают лечить рак даже на запущенных стадиях. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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