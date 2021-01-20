Алтайский эксперт объяснила, обязательно ли сдавать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой

Медики рекомендуют проходить вакцинацию всем, кто не болел коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Перед вакцинацией от коронавируса нет необходимости сдавать анализ крови на антитела. О причинах этого, а также о том, как именно в Алтайском крае проходит прививочная кампания против COVID-19 сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

По словам эксперта, недавно вышел новый документ министерства здравоохранения Российской Федерации. Там четко прописано, что прививаются те люди, которые в этот момент не имеют острых заболеваний - как инфекционных, так и обострения хронических. То есть, у них нет температуры и других признаков болезни, человек чувствует себя здоровым.

Медики рекомендуют проходить вакцинацию всем, кто не болел коронавирусом. Им можно делать прививку без сдачи анализа антитела. Кроме того, в Алтайском крае уже прошли вакцинацию 18 человек, которые более полугода назад переболели коронавирусом. Сейчас у них титр антител был близок к нулю. Пациентам уже поставили прививки, жители региона получили полный комплекс вакцины, никаких побочных явлений не было.

– При подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М. Исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние 2 недели, – сказано на сайте Минздрава РФ.

Ирина Переладова добавила, что у переболевших в бессимптомной форме через некоторое время вновь могут проявиться симптомы коронавируса. При этом случаев повторного заражения COVID-19 еще не зарегистрировано. Говоря о титрах антител, специалист подчеркнула, что важно правильно понимать результаты теста. Если антитела есть в небольших количествах, человек не защищен от возможного повторного заражения.

Вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

– Если человек щепетильно относится к себе, то, конечно, он может пройти исследование крови на титр антител. Если он будет 11-12, мы тоже понимаем, что это очень мало. Если сдать через неделю, то можем получить практический нулевой результат. Прошу трепетно относиться к трактовке результата и все-таки посоветоваться с доктором, чтобы узнать, насколько этот титр способен обеспечить защиту, – сказала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае от коронавируса привили более 3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет. Почти тысяча из них получила полный комплекс – им поставили два компонента вакцины «Спутник V». Всего для выработки массового иммунитета нужно привить не менее 30% жителей Алтайского края. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заболели 36929 человек, выздоровели – 32971. Умерших с COVID-19 – 1797 человек.

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