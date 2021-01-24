Спектакли, фестивали и не только: как в Алтайском крае отметят 80-летие Валерия Золотухина

Завершатся основные юбилейные мероприятия в сентябре Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в Алтайском крае отметят 80-летие со дня рождения народного артиста России Валерия Золотухина. В регионе запланированы показы спектаклей, фестивали, выставки, концерты и многое другое. Программу мероприятий утвердила министр культуры края Елена Безрукова, сообщает сайт ведомства.

С 27 по 28 марта в дни памяти Валерия Золотухина, на родине артиста в селе Быстрый Исток пройдет фестиваль «Здесь край моих отцов». Главным организатором выступил Мемориальный музей артиста. В мае состоится премьера спектакля Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени В.С Золотухина «Пой, Вовка.. ».

Главные торжества в честь юбилея Валерия Золотухина состоятся в Алтайском крае с 21 по 26 июня в Барнауле и Быстроистокском районе. Запланированы показы спектаклей и творческие встречи с артистами, друзьями и близкими Валерия Золотухина – Ириной Линдт, Вениамином Смеховым, Валерием Черняевым, Любовью Чирковой, Иваном Золотухиным. Состоится региональный фестиваль актерской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь» имени Валерия Золотухина, открытие мемориальной выставки .

Кроме того, в селе Быстрый Исток организуют Золотухинскую ярмарку. Жители и гости села побывают на выставке-дегустации, выставке изделий ремесленников, концертной программе с участием различных коллективов. Также запланирован концерт Евгении Охановой, солистки Государственного академического Кубанского казачьего хора, уроженки села Быстрый Исток.

– Завершатся основные юбилейные мероприятия в сентябре. С 18 по 24 сентября Алтайский край будет встречать участников IV Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, – сообщили в минклуьте региона.

Там также подчеркнули, что возможность проведения массовых уличных мероприятий рассмотрят с учетом тех ограничений, которые будут действовать во время их проведения.

Напомним, ранее мы сообщали, что большинство крупных фестивалей, которые планировали провести в Алтайском крае этим летом, отменили из-за пандемии. Некоторые мероприятия перенесли на более поздний срок. В частности, отменили краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского и краевые Дельфийские игры. Также не проводили Шукшинские дни на Алтае. Деньги, сэкономленные на проведении массовых мероприятий, направляли на борьбу с коронавирусом.

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