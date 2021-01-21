Новые рубежи. ГК «ТОНАР» продолжает развивать швейное производство

Фото предоставлено ГК «Тонар»

В 2020 году группа компаний «ТОНАР» запустила новый швейный цех площадью свыше тысячи кв. м, в котором трудится почти полсотни работников. Между тем в 2000 году начиналось все с одного-единственного человека. О некоторых итогах деятельности швейного цеха компании в текущем году и его дальнейших перспективах «Комсомольской правде» рассказала начальник цеха Ольга Александровна Быкова.

- Ольга Александровна, с чего началась история швейного производства в компании?

- Еще в 2000 году появилась идея открыть швейный участок как сопутствующее производство к набравшей обороты выпускаемой на тот момент продукции. Первым изделием швейного участка стал чехол для ледобуров из смесовой ткани, а коллектив участка на протяжении целого года состоял из одного человека. С каждым годом обороты росли, расширялся ассортимент выпускаемых товаров. Сейчас компания производит одежду летнего и зимнего ассортимента, спальники, палатки, кемпинговую мебель, чехлы и сумки для ледобуров, якорей, лодок и прочую продукцию.

Фото предоставлено ГК «Тонар»

- Что поспособствовало интенсификации развития производства за последние годы?

- Правильный подход к работе на протяжении многих лет. То, что мы сейчас имеем, это не внезапность, а грамотно спланированный технологический процесс ГК «ТОНАР», который выстраивался и продолжает выстраиваться с учетом перспектив на дальнейшее расширение производства и открытие новых рабочих мест. Если конкретизировать, то потребность в увеличении объемов производства кемпинговой мебели, спальников, палаток, запуск нового направления (производства одежды) - все это способствовало развитию и модернизации швейного производства. Также непростая экономическая ситуация и рост курса доллара увеличили спрос на продукцию российского производства, и появилась целесообразность ее изготовления в пределах страны, задействовав внутренние ресурсы. К 2020 году спрос вырос настолько, что было принято решение на базе швейного участка организовать швейный цех и оборудовать новое помещение площадью более 1000 м2.

- С какими проблемами вы сталкиваетесь в процессе работы?

- Растущее производство - это в первую очередь новые кадры, и, к сожалению, одной из главных проблем при развитии оказалась нехватка персонала. Резкое сокращение и практически отсутствие профессиональных технических училищ по подготовке специалистов легкой промышленности в начале 2000-х годов отразилось сегодня дефицитом швей, портных, закройщиков. Сейчас, когда спрос на нашу продукцию вырос, именно проблема нехватки кадров стоит перед нами особо остро.

- Есть ли какие-то особые требования при трудоустройстве к вам на работу?

- Мы готовы принимать специалистов с минимальным опытом работы и тех, кто не имеет профессионального стажа, обучая навыкам крайне востребованных на сегодняшний день профессий. Первые месяцы при освоении изделий платим ученические для поддержания работника. Для всех работников предприятия созданы очень комфортные условия труда: просторные светлые помещения, столовая, раздевалки с индивидуальными кабинками и душевыми. Наши сотрудники ежегодно проходят бесплатный медосмотр, обеспечены спецодеждой и СИЗ (соответственно для каждого рода деятельности), новым оборудованием и инновационными приспособлениями.

Фото предоставлено ГК «Тонар»

- Все ли запланированное в этом году получилось реализовать?

- В текущем году, к сожалению, не все задуманное удалось реализовать, но предприятие наращивает мощности швейного производства, и уже к концу 2021 года мы намерены увеличить выпуск изделий. Планируем расширить линейку существующих изделий, ввести новый ассортимент продукции - спасательные жилеты, изотермические сумки, боксы для удочек и другое. Будем и дальше развиваться как количественно, так и качественно.

Группа компаний «ТОНАР» является одним из лидирующих отечественных производителей товаров для рыбалки, охоты и туризма. В этом году компании исполнилось 32 года.

О других итогах года читайте в нашем проекте - https://www.kp.ru/best/altai/itogi-altayskogo-kraya-2020/

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