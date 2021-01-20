Жительница Барнаула Ольга Крикунова решила сделать прививку от «короны». «Спутник V» ей поставили 12 января. О том, как она перенесла вакцинацию, девушка рассказала корреспонденту «Комсомолки».- В памятке, которую я принесла из поликлиники, говорится, что симптомы могут держаться до пяти дней. Сегодня третий, и сложных проявлений у меня уже нет, хотя легкая заложенность носа все еще остается и иногда бросает в жар.А еще сегодня наконец-то пришел доступ с Госуслуг к дневнику самонаблюдений. Его нужно заполнять при возникновении любых симптомов или заболеваний после вакцинации – надо только поставить галочки.Кстати, вчера мельком наткнулась на пост в Инстаграме, что всем привитым надо носить маску. Сначала подумала, неужели мы заразные после прививки, потом вчиталась – оказалось, несмотря на прививку, можно заболеть, болезнь будет протекать легче, чем могла бы, но других заразить все равно можно будет.До жути надоели вопросы и умозаключения окружающих по поводу того, что я привилась. Даже невольно начала замечать за собой признаки легкой паранойи: что-то я сегодня часто чихаю, с чего бы это вдруг? Шея что-то вдруг разболелась, странно. Спать-то как хочется, да и вообще лень что-либо делать, уж не последствия ли прививки.Давайте будем честны с самим собою: чихать можно на новый порошок, не вытертую пыль и новые запахи. Сидячий образ жизни не добавляет здоровья, а 5 часов сна не способствуют человеколюбию. Можно свалить все на прививку, прикрываясь ее новизной и небольшим сроком научного наблюдения, играть роль жертвы, впитывая внимание окружающих. Неудобно только признаваться в собственной лени самому себе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник привитого от ковида: отгул после вакцины просто необходимНа второй день тревожные симптомы начали отпускать: ничего не болит, температуры и слабости нет. Единственный нюанс – слабая заложенность носа (ЧАСТЬ 2)Дневник привитого от ковида: cначала думала, чего бояться-то, а вечером стало не до смехаОщущение, будто что-то не так возникло еще по дороге домой. На следующий день даже пришлось отпроситься с работы [ЧАСТЬ 1]