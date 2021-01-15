Роспотребнадзор сообщил, что в Алтайском крае пока не зарегистрировано пока ни одного случая заболевания гриппом в этом сезоне. За аналогичный период прошлого года было выявлено уже несколько зараженных. Тем временем, ежедневно прибавляется по 190-200 коронавирусных больных. Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова рассказала «Комсомольской правде», можно ли как-то объяснить такой дисбаланс.Радоваться раноДа, пока в крае не регистрируют циркуляции гриппа, но, как говорится – еще не вечер.– О том, мог ли коронавирус вытеснить грипп, в разгар сезона респираторно-вирусных инфекций пока говорить рано. Иногда бывают, что эпидемический сезон смещается, поэтому насколько отсутствие заболевших гриппом связано с замещением одного вируса другим, сложно сказать. Это позже покажет время, – говорит Ирина Переладова.При этом никто не застрахован от комбо-атаки несколькими вирусами сразу.– По логике вещей это абсолютно разные возбудители и никто не отменял микст-инфекции. По факту – ни на практике, ни в литературе мы таких случаев не встречали. Теоретические да, возможно одновременно болеть коронавирусом и гриппом, в реальности мы этого не наблюдаем, – объяснила Ирина Переладова.Как распознать гриппГрипп отличается внезапным повышением температуры до больших цифр. Также наблюдается выраженная интоксикация, озноб, вышечные и головные боли, сухой кашель, слезоточение. Наибольшему риску заболевания гриппом подвергаются маленькие дети и пожилые люди.– У больных гриппом часто наблюдаются обострения хронических заболеваний: бронхиальной астмы и хронического бронхита, сердечнососудистых заболеваний, заболеваний почек, нарушение обмена веществ и т.д. Грипп отличается от других инфекций тяжелым течением, наличием осложнений, которые могут закончиться смертельным исходом, – сообщают на сайте краевого Минздрава.Для профилактики гриппа рекомендуют прививаться, а также использовать маску, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Обморожения, травмы и не только: 2 тыс. человек попали в больницы Алтайского края за новогодние праздникиВо время нынешних каникул обращений к медикам было меньше, чем в прошлом году (подробнее)