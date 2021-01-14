Крещению 2021 в Алтайском крае быть! Краевое управление Роспотребнадзора составило рекомендации по проведению одного из главных религиозных праздников. В связи с коронавирусом Крещенские купания и службы в храмах пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер.ХрамыПо информации Алтайской митрополии, в 08:30 в Знаменском храме женского монастыря пройдет Божественная литургия, которую совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совместно с духовенством Барнаульской епархии. В конце службы можно будет взять освященную воду.В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что для освещения в храмах нужно использовать лишь воду из проверенных источников. Предварительно нужно будет провести лабораторные исследования качества.Кроме того, священнослужители и прихожане должны соблюдать масочный режим. Обязательна социальная дистанция – полтора метра между людьми, для этого нужно нанести специальную разметку в зданиях. Число посетителей должно быть ограничено. Кроме того, необходимо регулярно проветривать помещения, обеззараживать воздух специальными средства, установить антисептики для обработки рук на входе, дезинфицировать предметы, которые используют во время богослужения и религиозных обрядов.Крестный ход19 января в 10:30 пройдет крестный ход:- от Знаменского женского монастыря (улица Большая Олонская, 24) до Речного вокзала:- от храма Тихвинской иконы Божией Матери (улица Кутузова, 260) до озера Пионерское.КупелиВ митрополии отметили, что купание в крещенской проруби в этом году в Барнауле будет организовано лишь на озере Пионерское. Специалисты Роспотребнадзора перед праздником проверят воду на соответствие требованиям СанПиН.В управлении добавили, что у купелей, как и в храмах, должно соблюдаться дистанцирование между людьми. Желающие искупаться должны здраво оценивать свои силы и здоровье, не купать в мороз маленьких детей, не использовать неофициальные купели, не употреблять перед купанием алкоголь.- Рекомендуется находиться в проруби не более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания необходимо растереться полотенцем и надеть сухую одежду и обувь, - напомнили в управлении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕК алтайскому священнику приехало такси с «бесовским» номеромМашина с госномером «666» повергла батюшку в священную оторопь (подробнее)