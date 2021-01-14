В Барнауле начинают демонтировать павильоны напротив площади Победы у ж/д– и автовокзала. Это часть проекта по реконструкции памятника архитектуры регионального значения – трибун бывшего стадиона \\"Локомотив\\", а также строительства жилого комплекса. Вместо ущербных ларьков в будущем здесь появятся современные торговые площади, сообщает Толк.Торговля без претензийВ 1990-е годы тротуар от пр. Строителей до вокзалов был бойким местом торговли, и мало кто обращал внимание на неряшливость киосков и окружающего их пространства. Да и в 2021 году постперестроечное наследие мало чем изменилось.Торговые павильоны из кирпича и сайдинга выглядят откровенно ветхими. Но в них предлагают бижутерию, белье, одежду, продукты, напитки, сигареты, сладости, телефоны и мелкую бытовую технику. Словом, все, что сподручно быстро купить, когда спешишь на поезд или автобус. Правда, желающих не так много, потому что многие предпочитают более комфортные магазины и торговые центры, но они есть.\\"Сейчас подобные магазинчики не красят город, а подчеркивают его провинциальность\\", – говорит заслуженный архитектор России Александр Деринг, который возглавляет мастерскую \\"Классика\\".Вместе с памятникомВ 2021 году павильоны вдоль пл. Победы демонтируют. Специалисты подрядной организации уже завершили первый этап реконструкции восточной трибуны – получили историко-культурную экспертизу проекта, по которому восстановят фасад здания.\\"На сегодня мы демонтировали конструкции трибун, которые признали аварийными. И дальше приступаем к сносу киосков. Их порядка десяти. Начнем с трех первых, которые ближе к пр. Строителей, а к концу февраля – началу марта планируем разобрать остальные. Включая краснокирпичное здание около торгового центра (сам ТЦ останется на месте – прим. ред.), а также еще одну часть трибун, которая ближе к вокзалам\\", – рассказал Зейнди Мухадиевич, руководитель проекта \\"Локомотив\\".Уведомление о предстоящих работах и их график собственник павильонов получил в конце 2020 года, говорит Зейнди Мухадиевич. Он же занимается оповещением арендаторов о предстоящих переменах. Часть из них съехала уже к середине января 2021-го, другие могут работать до конца января.\\"Демонтаж киосков начнется с того, что мы установим ограждения, чтобы обезопасить движение пешеходов по тротуару. Весь строительный мусор с площадки также нам предстоит вывезти на специальные полигоны для утилизации\\", – добавил спикер.Актуально и комфортноАрхитектор Александр Деринг подчеркнул: в европейской части России и за границей давно принято объединять функции торговли, приема и отправки пассажирского транспорта. Вот и в Барнауле появится молл, в котором будет удобно покупать и отдыхать барнаульцам и гостям города.\\"На месте стадиона, который давно не функционирует, планируется жилой комплекс, и один из его фасадов будет выходить на пл. Победы. Первые этажи здания будут работать на город, – говорит Деринг. – Так вместо ущербных павильонов появятся площади для организации цивилизованной торговли\\".Более того, этот сервис еще и в галерее вдоль проспекта Строителей – за восстановленным фасадом трибун. Там будут эскалаторы, помещения магазинов и другая атрибутика торгового центра. Он возьмет на себя функции по обслуживанию тех, кто приезжает в Барнаул или уезжает.\\"Все, что делается на этой площадке, правильно. Если кому-то сейчас неудобно, просто надо набраться терпения и подождать лучших условий\\", – подытожил Деринг.