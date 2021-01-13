В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом, их уже более 35,5 тыс. человек. Выздоровевших – свыше 31,9 тыс. К сожалению, с каждым днем увеличивается и число умерших от COVID-19. Их уже 1 тыс. человек, сообщает оперштаб региона.На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – свыше 1,7 тыс. человек. Кроме того, более 1 тыс. пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 345, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102. Минздрав края развернул 3813 коек, к кислороду подключены 2299, с ИВЛ – 433, по данным на 13 января.– 37 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.838 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – сообщили в оперштабе в среду.По данным на 13 января, из общего числа заболевших 394 случая – завозные, в том числе, 166 – из-за рубежа; 20763 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 35556 заболевших: 10043 – у больных внебольничной пневмонией, 18389 – у заболевших ОРВИ, в 7124 случаях – бессимптомное течениеВсего с начала пандемии в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 994 тыс. человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбморожения, травмы и не только: 2 тыс. человек попали в больницы Алтайского края за новогодние праздникиВо время нынешних каникул обращений к медикам было меньше, чем в прошлом году (подробнее)