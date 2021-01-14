Абсурд. Никак иначе эту ситуацию не назовешь. Жители города Горняк Локтевского района ахнули при виде счетов за отопление в декабре – от 6 до 13 тысяч рублей. «Где брать такие деньги?», - в панике спрашивает местная жительница Людмила Екидина. В городе бушует волна недовольства, потому что вытащить из кошелька даже 6 тысяч при минимальной зарплате или пенсии – значит обречь себя не на жизнь, а на выживание.«Платим больше всех»Людмила проживает в двухэтажном доме по улице Бурова,82, рассчитанном на 16 хозяев. За год в доме было пять порывов теплотрассы, из-за чего платить приходилось и так больше других горожан. Но в декабре високосный год окончательно испортил о себе впечатление…- Раньше, в среднем, платили около 3200 рублей. Это еще приемлемо, но, знаете, зарплата у меня 4 тысячи… А за декабрь пришла квитанция на 6000 за отопление. Причем, топили плохо, просто отвратительно, и мы поставили в доме два обогревателя – свет намотало на 4300 рублей, - рассказала Людмила.Женщина честно призналась, что после оплаты коммуналки на жизнь остается полторы тысячи. Как прожить на такие деньги месяц, учитывая, что сын – студент, и ему тоже нужно помогать, - не ясно.- И так во всем доме. Ни у кого из нас нет долгов по коммунальным платежам, такие большие счета чисто за месяц. У соседей по площадке пришла квитанция на шесть тысяч с копейками, у другой соседки-пенсионерки – около 7000. Пусть и получают они субсидию, но это всего лишь полторы тысячи рублей, - добавила Людмила Екидина.Также городская администрация принимает пакеты документов для получения компенсации. Об этом говорила и глава администрации Локтевского района Галина Глазунова в выступлении перед жителями, попавшем на видео, которое впоследствии разошлось по соцсетям.- Компенсация есть, но смотрите, человек, допустим, заплатил 8 тысяч за отопление, а компенсацию выплатили всего 340 рублей, кому-то то 600, но больше 900 никто не получал, - пояснила местная жительница.Кстати, в квартире даже при условии двух обогревателей температура не поднимается выше +19. Чиновники из районной администрации, которые пришли проверить температуру в жилище, проблему признали, но посоветовали Людмиле поменять окна, хотя им всего три года, и цветы на подоконниках живее живых.Издевательство над людьмиВопрос о слишком высоком тарифе за отопление (в Горняке он сейчас составляет 3542,37 рублей за гигокалорию) еще осенью прошлого года поднимал депутат районного совета Павел Митрофанов. Как он рассказал «Комсомолке», вопрос о пересмотре тарифов он задал на одной из сессий, но одобрения данная инициатива не получила. После того, как люди начали высказывать недовольство и обивать пороги расчётных касс, народный избранник обратился в Центр управления регионом, созданный не так давно.- При обращении в ЦУР я предъявил квитанции, подтверждающие оплату за декабрь 2020 года в городе Горняк за тепло с суммой от 6000 до 14000 рублей. Таких квитанций жителями в мой адрес было направлено более 100. Кроме того, инициативной группой жителей города Горняка была сделана видеосъёмка в рассчётно-кассовом центре (обращение к Президенту России Владимиру Путину) по вопросу незаконного сбора денег с населения, превышающих установленные параметры повышения тарифов правительством, то есть 27%, - рассказал Павел Яковлевич.Митрофанов добавил, что с 2018 года тарифы выросли более чем в два раза - с 1,7 до 3,5 тысяч рублей за гигокалорию.- Это ли не издевательство над народом? А зарплаты и пенсии увеличились за это время на 10%, - вопрошает депутат.Что говорят власти«Комсомолка» попыталась связаться с главой администрации Локтевского района, однако её на месте застать не удалось. Замглавы администрации отказался от комментариев.Однако местные жители поделились с редакцией заявлением госпожи Глазуновой касательно сложившейся ситуации. Женщина отметила, что тарифы утверждаются не депутатами, а управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.- Чтобы предприятие теплоснабжения (ООО «Тепловые системы») продолжало работать и с января 2021 года, тариф был рассчитан 3388 рублей. А чтобы поддержать население города Горняка, которое пользуются услугой центрального отопления, необходимо было предусмотреть в бюджете района компенсацию для населения. Что и сделали депутаты… Для справки: 1246 потребителей тепла получают субсидии через Управление соцзащиты, из них 1147 человек получают назад все 100% оплаченных услуг, 2034 человека получают компенсации (льготная категория граждан), - объяснила она.Также глава добавила, что при маленьких доходах люди могут обратиться в управление соцзащиты. Допустимо, чтобы жители получали и компенсацию, и субсидию одновременно.«Комсомолка» будет следить за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт 4 до 6 тысяч: бийчане разгневались при виде счетов за отопление в квитанцияхАдминистрация уже ответила на многочисленные жалобы (подробнее)