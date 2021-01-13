Барнаульскую активистку Марию Пономаренко осудили за одиночный пикет, который она провела 12 декабря напротив здания краевой администрации. В День Конституции девушка вышла с плакатами «Россия, просыпайся» и «Вместе мы сила». За это ей назначили штраф на сумму 75 тысяч рублей. Одиночные пикеты в России можно проводить без разрешения властей. За что тогда девушка должна заплатить такие деньги, разбиралась «Комсомольская правда».«Я ничего не нарушала»Мария Пономаренко уверена, что все ее действия были абсолютно законными.– Я ничего не нарушала, иначе пикет был сразу прерван, – говорит Мария.Во время пикета к ней подходили полицейские, но беседа с ними, на удивление, вышла вполне мирной. Только вот через пару недель Марии вручили повестку о вызове в полицию. Ей предъявили обвинение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ – повторное нарушение установленного порядка проведение массового мероприятия.Ранее активистку уже дважды наказывали штрафами по 10 тысяч рублей за нарушения при проведении пикетов в августе и сентябре, а по закону после двух «административок» она не имеет право проводить публичные мероприятия, пока наказание не снимут.– В данном случае после выплаты штрафа за совершение последнего правонарушения должен пройти еще год, чтобы административное наказание сняли, – комментирует барнаульский юрист Сергей Веселых.Так что, хоть девушка и выплатила предыдущие штрафы, про одиночные пикеты по закону ей нужно было забыть еще на год. Именно в этом она допустила осечку и, устроив очередной пикет, попала под более серьезное наказание.Штраф «скостили»О том, что ей нужно заплатить 75 тысяч рублей штрафа, Мария узнала из СМИ. Ей самой постановление пока не приходило, а чем закончилось судебное заседание, она не знала. В зале суда обвиняемой стало плохо, пришлось даже вызвать скорую.– Давление было 160/90. Ощущение, будто голова лопнет, я в первый раз себя так чувствовала. На ходатайство о переносе заседания судья ответил отказом, хотя не имел право отказывать по состоянию здоровья, – рассказывает Мария Пономаренко.75 тысяч – серьезная сумма за два куска ватмана, но, как оказалось активистке еще и повезло. По статье, за которую осудили Пономаренко, назначают штраф от 150 до 300 тысяч рублей, также можно нарваться на обязательные работы или даже арест.– С учетом материального положения личности виновного наказание было снижено в два раза, – пояснили «КП» в суде Железнодорожного района.Мария Пономаренко является безработной и воспитывает двух детей, именно это уменьшило сумму штрафа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Алтайскую активистку оштрафовали после акции антимасочников в трамваеИндустриальный районный суд Барнаула рассмотрел дело активистки Марии Пономаренко. Женщину называют участницей акции антимасочников, которая прошла в октябре в одном из трамваев (подробнее)