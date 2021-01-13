Школы Алтайского края будут принимать первоклассников в новом учебном году по измененным правилам. Так, изменился график подачи заявлений и рассмотрения документов. Новые правила закреплены в приказе Минпросвещения.Теперь принимать заявления от родителей начнут не с 1 февраля, как это было в прошлые годы, а на два месяца позже – с 1 апреля. В региональном министерстве пояснили, что новый порядок приема заявлений коснется семей, которые живут в том же микрорайоне, в котором находится школа, и тех, у кого есть льгота на зачисление в первую очередь или в обход неё. Последний день подачи заявлений от этих родителей – 30 июня.Кроме того, процесс зачисления будет происходить быстрее. Раньше образовательная организация зачисляла ребенка в течение недели после получения документов, а теперь в течение трех рабочих дней после завершения приема документов – после 30 июня. Новое правило будет действовать тоже для тех, кто живет рядом со школой или имеет преимущество при зачислении.- То есть принцип такой: сначала до 30 июня собираются все заявления, а также оригиналы документов, необходимых для зачисления в образовательную организацию, потом издаются приказы, - объяснили в министерстве.Родители, чьи дети будут учиться не по месту жительства, смогут подать документы с 6 июля до 5 сентября. Сделать это можно будет несколькими способами. Как пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства Наталья Полосина, подать заявление можно при личном визите в школу, отправить по почте заказным письмом или послать на электронную почту школы или её сайт. Также популярностью пользуются региональные порталы государственных и муниципальных услуг.Кстати, начальник отдела заверила, что в настоящее время в школах достаточно мест для обучения детей, живущих в Алтайском крае.Задать все интересующие вопросы по поводу приема в школы можно по телефону горячей линии: 8(3852)206-444 с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ алтайских школах будут проводить занятия, несмотря на морозыРодители могут сами оставить ребенка дома (подробнее)