В Алтайском крае вновь ожидаются морозы. Синоптики прогнозируют, что уже 13 января температура по северу составит -20, -25 градусов, а 14 января ночью столбик термометра опустится до -36 градусов. 15 января температура воздуха будет -32, -37 градусов.Несмотря на лютый холод, в школах края занятия будут проходить в штатном режиме. Учебный процесс не остановят из-за погодных условий. Решение о сокращении уроков либо об их отмене зависит от администрации школы.Как и ранее, родители сами могут решить, пойдет их ребенок в школу или нет. При этом пропуск занятий во время холодов будет считаться вполне законным.Кроме того, учителя в морозы могут проводить уроки в дистанционном формате. Задания могут выставлять на школьном сайте, отправлять по электронной почте, использовать Zoom и т. д.